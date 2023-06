The Witcher: Letzte Staffel mit Henry Cavill jetzt verfügbar

The Witcher ist eine der beliebtesten Serien auf Netflix. Zwar wurde die erste Staffel mit gemischten Gefühlen aufgenommen, doch die zweite schaffte es dann, auch Kritiker zu überzeugen. Dies hat die Serie vor allem ihrer Besetzung zu verdanken. Auch kritische Stimmen wiesen immer wieder darauf hin, wie sehr Henry Cavill in der Rolle von Geralt von Rivia überzeugen konnte. Die dritte Staffel ist jetzt auf Netflix verfügbar, doch schon bald wird sich für die Serie einiges ändern.

Worum geht es in The Witcher?

The Witcher basiert auf den gleichnamigen Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Seine Geschichten wurden bereits in vielen Formen adaptiert, unter anderem in Videospiel-Format. Die Serie bei Netflix orientiert sich dabei jedoch nur lose an den Romanen und erzählt die Geschichte von Geralt von Rivia, Prinzessin Ciri von Cintra und der Magierin Yennefer von Vengerberg.

Auf dem gesamten Kontinent sind alle hinter Ciri her, denn in ihr stecken ungenutzte Kräfte. Es ist jedoch die Aufgabe von Geralt, sie zu beschützen, damit sie nicht in der Hände böser Mächte fällt. In der dritten Staffel führt ihre Reise Geralt, Ciri und Yennefer zur Festung von Aretusa. Sie hoffen, hier Sicherheit zu finden. Jedoch stoßen sie stattdessen auf ein Schlachtfeld der politischen Korruption, der dunklen Magie und des Verrats. Sie müssen alles aufs Spiel setzen, oder riskieren, sich für immer zu verlieren.

Henry Cavill verlässt The Witcher

Henry Cavill kündigte bereits Ende 2022 an, seine Witcher-Karriere an den Nagel zu hängen. Die genauen Gründe für seinen Abgang sind nicht bekannt, doch es könnte mit der Umsetzung der Serie zu tun haben. Cavill legt viel Wert darauf, dass die Serie dem Original getreu bleibt. Immerhin ist er selbst großer Fan der Romane. Da die Serie deren Handlung jedoch nur lose folgt, könnte dies ein Grund dafür sein, warum Henry Cavill der Serie nun den Rücken kehrt.

Zudem orientiert sich der Schauspieler aktuell um, und arbeitet an der Umsetzung anderer Projekte. Dazu gehört beispielsweise ein völlig neues Filmuniversum, das er gemeinsam mit Amazon Studios aufbauen will. Es handelt sich dabei um eine Verfilmung der Warhammer 40.000 Spiele, für die Henry Cavill eine große Leidenschaft hegt.

Nach der dritten Staffel verabschiedet sich Henry Cavill.

Die vierte Staffel von The Witcher muss also ohne Henry Cavill auskommen. Dabei war er es, der die Serie von Anfang an am Leben hielt. In der vierten Staffel, die erst 2024 an den Start gehen wird, übernimmt Liam Hemsworth, der Bruder von Thor-Star Chris Hemsworth, die ikonische Rolle des Geralt von Rivia.

Du kannst die dritte Staffel von The Witcher jetzt bei Netflix schauen. Seit dem 29. Juni ist sie dort verfügbar. Für viele Fans ist diese Staffel bittersüß, denn obwohl Henry Cavill noch die Rolle von Geralt übernimmt, ist dies endgültig der Abschied. Nach dem Ende dieser Staffel wird sich für The Witcher einiges ändern.

Der Erfolg von The Witcher ist nicht zu leugnen. Im Vergleich zu anderen filmischen Adaptionen schafft es nur die Serie bei Netflix, Zuschauer wirklich zu packen. Ob sich dies nach dem Abgang von Henry Cavill ändern wird, ist ungewiss.

