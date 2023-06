Rambo: Deshalb wäre der Film fast ein kompletter Flop geworden

Als „Rambo“ (First Blood) im Jahr 1982 erschien, hätte wohl keiner mit diesem langen und anhaltenden Erfolg des Vietnamkriegsveteranen und Einzelkämpfers John Rambo gerechnet. Denn für Stallone wurde der Film und die gesamte Reihe zu einem großen Erfolg. Bei einem Budget von 15 Millionen US-Dollar spielte Rambo weltweit 125 Millionen US-Dollar ein. Im Jahr 2019 kam der fünfte und vorerst letzte Teil der Reihe in die Kinos. Doch der Film, den man mit dem Schauspieler in Verbindung bringt, wäre beinahe ein langer Flop geworden.

Drei Stunden Rambo: Was wirklich geschehen sollte

Der Originalschnitt des ersten Rambo-Films soll in der Ursprungsversion nämlich über drei Stunden lang gewesen sein. Mehr noch: Neben den Action-Szenen soll es unheimlich viele, teils kitschige Dialoge gegeben haben. Stallone befürchtete, der Film würde seine Karriere zerstören. Er soll sogar versucht haben, die Filmnegative zu kaufen, um sie zu verbrennen. Letztlich forderte der Rambo-Darsteller den Produzenten auf, die meisten seiner Zeilen zu streichen. Das sollte sich anschließend als großartige Idee entpuppen und machte aus dem Film einen Kassenschlager und Stallone zu einem der besten Action-Darsteller seiner Zeit.

→ Rambo: Sylvester Stallone verrät, wie die Reihe weitergeht

Zudem basiert der Film Rambo auf dem Roman „First Blood“ von David Morrell. Das Buch endet aber gänzlich anders als der Film. Hätte sich der Produzent an das Buch gehalten, hätte es keinen zweiten Teil gegeben. Denn: In dem Roman wollte der Kriegsveteran Selbstmord begehen. Stattdessen schoss ihm sein Ausbilder und Kommandeur, Colonel Trautman, mit einer Schrotflinte in den Kopf. Auch der Polizeichef Teasle stirbt, nachdem Rambo ihn tödlich getroffen hat. Im Film hingegen überleben beide Charaktere, was zu einer Fortsetzung der Reihe führte.

Hier kannst du den Film sehen

Wer sich Rambo im Fernsehen anschauen will, kann das aktuell etwa bei Amazon Prime Video machen. Allerdings ist der Film nicht im Abo enthalten und kostet mindestens 2,99 Euro extra. Am 25. Juni 2023 zeigt RTL um 23:30 Uhr den vorerst letzten Teil der Reihe: „Rambo: Last Blood“.

Jetzt weiterlesen Nach Rocky und Rambo: Der beste Stallone-Film aller Zeiten? Jetzt kostenlos bei Amazon