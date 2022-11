Erfolgreiche Fantasy-Serie: Vierte Staffel von Netflix bestätigt

Die dritte Staffel „The Witcher“ ist noch nicht mal gestartet und jetzt verlängert Netflix die erfolgreiche Fantasy-Serie um eine weitere Staffel. Doch nach Ende der dritten Staffel verlässt Henry Cavill „The Witcher“. Dies gab der Hauptdarsteller auf Instagram bekannt. Dabei verriet er gleichzeitig seinen Nachfolger. Cavill sagte dazu via Instagram: „Meine Reise als Geralt of Rivia war voller Monster und Abenteuer, leider werde ich mein Medaillon und meine Schwester für Staffel vier niederlegen. Statt mir, wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs übernehmen.“

Hemsworth sagte: „Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Gelegenheit, Geralt von Riva zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt, und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfs für das nächste Kapitel seines Abenteuers aufzunehmen.“ Laut Medienberichten hatte Cavill nur einen Vertrag für drei Staffeln abgeschlossen. In der dritten Staffel ist damit Henry Cavill zum letzten Mal bei der Abenteuer-Serie dabei. Am 25. Dezember erscheint dann „The Wichter: Blood Origin“ im Neuheiten-Programm von Netflix. Im vierteiligen Prequel tauchst du in die Anfänge des The Witcher-Univerums ein. Die dritte Staffel soll laut Netflix im Sommer 2023 starten.

Staffel 3 ein letztes Mal

Die Handlung der dritten Staffel der Fantasy-Serie schließt an den Cliffhanger der zweiten an und orientiert sich an der Buchvorlage „Die Zeit der Verachtung“. Um Ciri vor den verschiedenen Fraktionen zu verstecken, welche hinter Geralt her sind, bringt er sie an die Zauber-Schule Aretuza. Dort unterrichtet die Magierin Yennefer. Doch die drei merken schnell, dass sie nicht sicher und von einem politischen Plot aus Korruption, dunkler Magie und Verrat heimgesucht werden. In einem Podcast sagte Henry Cavill folgendes: „Es gibt so viel Action in Staffel 3. Wir haben da unheimlich viel auf die Beine gestellt. Manchmal nur mit Ach und Krach und indem wir ein paar Wunder wirken mussten, aber wir haben es hingekriegt und hoffen, dass euch unsere Arbeit gefallen wird, denn Wolfie ist wirklich der Beste.“