"The Walking Dead" Staffel 11: Endlich geht es mit neuen Folgen weiter

Für viele Fans der Zombie-Kultserie „The Walking Dead“ brachen im Oktober vergangenen Jahres neue Zeiten an. Weil der Pay-TV-Sender FOX seine Segel streichen musste, wanderten die Ausstrahlungsrechte kurzerhand zu Disney+. Nach dem ersten Teil der extralangen und finalen elften Staffel, die bereits im Oktober 2021 startete, geht es jetzt mit dem zweiten Teil weiter. Und das nicht nur bei Disney+, sondern auch bei ProSieben Fun. Und ein dritter Teil wird zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen, ehe es zu einem epischen Finale kommen soll.

The Walking Dead 11 Teil 2 ab sofort verfügbar

Bei Disney+ – konkret im Erwachsenenbereich Star – sind die insgesamt acht neuen Folgen des zweiten Teils von Staffel 11 von „The Walking Dead“ ab sofort immer montags ab 9 Uhr verfügbar. Voraussichtlich im Herbst 2022 folgt dann der dritte Teil der insgesamt 24 Episoden umfassenden letzten Staffel von „The Walking Dead“. Danach ist die Geschichte des weltweit extrem erfolgreichen Serienhits zu Ende erzählt. Zwei neue Spin-of-Serien sind mit „Tales of The Walking Dead“ und „Daryl & Carol“ aber bereits in der Entwicklung. Zudem ist „Fear The Walking Dead“ noch in Produktion, „World Beyond“ nach zwei eher enttäuschenden Staffeln bereits am Ende angekommen. Überdies sind noch mehrere Filme zu „The Walking Dead“ vorgesehen, zu denen es aber auch noch keinen Starttermin gibt.

Worum geht es im zweiten Teil der elften TWD-Staffel?

Im Mittelpunkt des zweiten Teils von Staffel 11 von „The Walking Dead“ dreht sich einmal mehr sehr viel um Daryl. Er fragt sich nach all den Jahren in der Apokalypse, was seine Entscheidungen überhaupt noch wert sind. Eine wichtige Rolle nehmen aber auch Maggie und Negan ein. Überleben sie den Angriff von Leah, der neuen Anführerin der Reapers? Und natürlich muss auch die Frage beantwortet werden, ob die Mitglieder des Commenwealths Freund oder Feind sind. Denn sintflutartige Regenfälle sorgen dafür, dass die Grenzen zwischen den Fronten recht schnell verwischen.

Und: Erleben wir vielleicht sogar ein früheres Comeback von Rick Grimes und Michonne? Entsprechende Gerüchte hatte es in den zurückliegenden Monaten immer wieder gegeben. Und das würde der Szenerie zwischen den zahlreichen Untoten natürlich die Krone aufsetzen. Es dürfte auch viele jener Fans der Serie zurück vor den Fernseher oder vor die Streaming-Geräte locken, die bei den letzten Staffeln eher gelangweilt abgeschaltet haben. Rick war zuletzt in der neunten Staffel zu sehen, als er schwer verletzt mit einem Hubschrauber an einen unbekannten Ort geflogen wurde.

Der nachfolgende Trailer gibt dir schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was dich in den neuen Episoden erwartet.

Staffel 11B von The Walking Dead auch bei ProSieben Fun

Im deutschen Pay TV steht der zweite Teil der elften Staffel von „The Walking Dead“ ab sofort ebenfalls zur Verfügung. Die exklusive TV-Premiere ist immer montags zwischen 4 und 6 Uhr direkt nach der US-Ausstrahlung bei ProSieben Fun zu sehen. Die Wiederholungen dieser Folgen sind stehen immer freitags um 21:45 Uhr im Programmplan des Senders. Empfangen kannst du ihn unter anderem als Pay-TV-Kanal bei waipu.tv, Zattoo, Prime Video. Auf der Homepage des Senders sind alle Empfangsmöglichkeiten aufgelistet.