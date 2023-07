„The Walking Dead“ feiert fulminantes Comeback

Fans von „The Walking Dead“ hatten es in den zurückliegenden Monaten teilweise nicht leicht. Viele offene Fragen blieben hinsichtlich der Weiterentwicklung der Zombie-Serie unbeantwortet und die Qualität einzelner Episoden konnte auch nicht gerade überzeugen. Das hindert die Macher aber nicht, in nicht allzu ferner Zukunft mit weiteren Spin-offs an den Start zu gehen. Drei neue Serien aus dem Kosmos der wandelnden Toten werden in den kommenden Monaten in Deutschland ihre Premiere feiern – bei Magenta TV, dem IPTV-Angebot der Deutschen Telekom.

Magenta TV sichert sich drei Spin-offs von „The Walking Dead“

Schon Anfang Februar überraschte die Telekom damit, dass sie sich die Streaming-Rechte des Anthologie-Ablegers „Tales of the Walking Dead“ sicherte. Jetzt geht es mit drei weiteren Serien-Adaptionen einer der meistgestreamten Serien in Deutschland weiter; wahlweise in der synchronisierten Variante oder im Originalton. „The Walking Dead: Dead City“, in den USA bereits erfolgreich gestartet, geht bei Magenta TV schon ab Oktober auf Sendung, „The Walking Dead: Daryl Dixon“ folgt gegen Jahresende. Und im Jahr 2024 geht es dann zu einem noch nicht näher bekannten Termin mit „The Walking Dead: Rick und Michone“ weiter. Aber worum geht es in den Serien überhaupt?

Neu bei Magenta TV: „The Walking Dead: Dead City“.

„The Walking Dead: Dead City“ stellt zwei der beliebtesten Charaktere der Serie in den Mittelpunkt: Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgn). Sie reisen einige Jahre nach dem Ende der Original-Serie in ein post-apokalyptisches Manhattan, das vor langer Zeit vom Festland abgeschnitten wurde. Die zerfallene Stadt ist voll von Toten und Bewohnern, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie und Gefahr, Schönheit und Schrecken gemacht haben. Und in diesem Chaos wird Maggies Sohn Hershel auch noch von einem Psychopathen festgehalten. Reichlich Action ist garantiert.

Zwei weitere TWD-Spin-offs folgen

In „The Walking Dead: Daryl Dixon“ ist der Name Programm. Daryl (Norman Reedus) wird an der französischen Küste angeschwemmt und versucht herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Dabei muss er sich durch ein zerrüttetes, aber widerstandsfähiges Frankreich kämpfen. Dass er dafür Verbindungen knüpft, die seine Pläne noch verkomplizieren, kann er nicht ahnen. Schon jetzt steht fest: Es wird mindestens zwei Staffeln dieses Spin-offs geben. Und in Staffel 2 wird auch eine weitere alte Bekannte wieder mit von der Partie sein: Carol (Melissa McBride).

Erst im kommenden Jahr dürfen sich TWD-Fans auf ein Wiedersehen mit Michonne (Danai Jekesai Gurira) und Rick (Andrew Lincoln) freuen; das wohl am sehnlichsten erwartete Comeback. Nachdem Michonne über Jahre annehmen musste, dass Rick tot ist, findet sie nun Hinweise, die das Gegenteil beweisen könnten – und begibt sich auf die Suche. Können die beiden noch einmal zueinander finden? Ist ihre Liebe nach all der Zeit noch stark genug, um sich gemeinsam gegen eine große Bedrohung zu stellen? „The Walking Dead: Rick und Michonne“ soll die passenden Antworten zu genau diesen Fragen liefern.

Eine echte Heimat von TWD gibt es in Deutschland nicht

Ob es die drei neuen Spin-offs nach ihrer Premiere bei Magenta TV zu einem späteren Zeitpunkt auch bei anderen Streamingdiensten zu sehen geben wird, ist noch nicht bekannt. Das Original der Serie lief in der Vergangenheit als Premiere bei Fox und war damit auch für Kunden von Sky zu sehen. Kurz vor ihrem Finale wechselte die Serie aber zu Disney+, was bei vielen Fans für reichlich Frust sorgte. „Fear the Walking Dead“ war hingehen zuerst bei Prime Video zu sehen. Ebenso das wenig erfolgreiche und schon nach zwei Staffeln abgesetzte „The Walking Dead: World Beyond“. In den USA sind alle Serien beliebten Franchise bei AMC zu sehen.