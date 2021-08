Dortmund gegen Bayern live & kostenlos: Hier siehst du den Supercup gratis

Wenn ab 20:30 Uhr der Ball rollt und 25.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion dabei dein können, ist Endspiel-Stimmung garantiert. Denn es muss heute Abend einen Sieger der Partie Dortmund gegen Bayern geben – notfalls im Elfmeterschießen. Anders als bei anderen Spielen wird die Begegnung aber nicht im Pay-TV versteckt.

Wer zeigt den Supercup?

Sat.1 hat die Rechte an dem Spiel im Rahmen der Bundesliga-Rechte-Vergabe mit gekauft und kann das Spiel heute Abend im Free-TV übertragen. Ab 19 Uhr laufen die Vorberichte. Das Spiel kommentiert Wolff-Christoph Fuss, der sonst für Sky tätig ist. Zuletzt hatte er aber auch für die Telekom bei Magenta TV die Fußball-EM kommentiert.

Dass Fuss heute für Sat.1 kommentiert überrascht, da auch Sky das Spiel live überträgt. Allerdings verzichtet der Pay-TV-Sender angesichts der Free-TV-Konkurrenz auf lange Vorberichte, startet erst um 20 Uhr mit der Berichterstattung. Martin Groß kommentiert. Doch Sky bietet mehr als nur das normale TV-Signal. Dazu gleich mehr.

Supercup bei Sat.1: So bist du live und kostenlos dabei

Sat.1 zeigt das Spiel ganz klassisch auf seinem Free-TV-Sender, den du in deiner Senderliste abgespeichert haben solltest, wenn du normales Fernsehen schaust. Schaust du nur Online-Inhalte, kannst du den Sender natürlich auch über einen der zahlreichen TV-Streaming-Dienste wie waipu.tv oder Magenta TV sehen. Tipp: Auf Joyn werden alle Sender der ProSiebenSat1-Gruppe live gestreamt – kostenlos. Alternativ kannst du den Supercup live und kostenlos auch auf ran.de verfolgen.

Befindest du dich gerade im Ausland, könnte das aber je nach Rechtesituation schwierig werden. Hier hilft dann unter Umständen der Abschluss eines kostenpflichtigen Streaming-Dienstes oder eines Sky-Abos – zumindest innerhalb in der EU. Willst du das Spiel in UHD sehen, geht das auch bei Sat.1. Dann allerdings über den neuen Sender ProSiebenSat.1 UHD.

Supercup bei Sky: So bist du live dabei

Sky überträgt die Partie um den DFL Supercup auf Sky Sport Bundesliga 1 und exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport Bundesliga UHD. Per Internet kannst du als Sky-Kunde das Spiel auch per Sky Go sehen. Natürlich kannst du auch Sky Ticket nutzen, um das Spiel zu verfolgen.

Zusätzlich kannst du bei Sky den deutschen Klassiker über zwei Zusatzfeeds verfolgen. Mit der Star Cam, einer automatisch schwenkbaren Kamera, wird das Duell der beiden Topstürmer Erling Haaland und Robert Lewandowski in den Fokus genommen. Der Stream steht dir auf Sky Sport Bundesliga 2 zur Verfügung. Zudem liefert der Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 viele Daten und Statistiken zur Partie.