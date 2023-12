Streaming-Anbieter übertrumpft Konkurrenz: Alle wollen diese Serie sehen

Die Streaming-Charts in den USA haben einen neuen Spitzenreiter, gegen den die Konkurrenz verblasst. Die neue Serie „A Murder at the End of the World“ reißt die Aufmerksamkeit der Zuschauer an sich. Die fesselnde Mischung aus Psychothriller und Murder-Mystery scheint genau das Maß an Spannung zu liefern, das Abonnenten sehen wollen.

A Murder at the End of the World bei Disney+ streamen

In den USA läuft die Mini-Serie bei „FX on Hulu“, während in Deutschland und anderen Teilen der Welt, sämtliche Folgen von „A Murder at The End of the World“ bei Disney+ erscheinen. Bisher sind bereits vier der insgesamt sieben Folgen der Serie veröffentlicht. Jeden Mittwoch erscheint eine weitere Folge auf Disney+. Das große Serienfinale soll am 19. Dezember 2023, kurz vor Weihnachten erscheinen. Solltest du die Serie lieber in einem Stück ansehen wollen, lohnt es sich drei weitere Wochen Geduld zu beweisen. Ursprünglich sollte die Serie bereits im August zu sehen sein. Dank des diesjährigen Hollywood-Streiks musste sie jedoch auf das Ende dieses Jahres verschoben werden.

Während bei IMDb-Bewertung von 7,5 noch Luft nach oben besteht, fällt das Urteil auf Rotten Tomatoes umso deutlich aus. Während die Kritiker der Serie eine Wertung von 88 Prozent zugestanden, fällt das Echo des Publikums umso euphorischer aus. Satte 96 Prozent gaben Zuschauer „A Murder at the End of the World“ – mehr, als die meisten anderen Serien verbuchen können. Die zurzeit zweitplatzierte Serie der Streaming-Charts „Alles Licht, das wir nicht sehen“ schafft es lediglich auf ein Urteil von 82 Prozent. Die Wertung der Kritiker fiel mit 28 Prozent sogar regelrecht vernichtend aus.

Klassisches Krimikonzept mit mitreißender Spannung

„A Murder at the End of the World“ greift ein klassisches Krimi-Szenario auf, das du sicherlich schon häufig gehört hast. Darby Hert (Emma Corrin) arbeitet als Amateurdetektivin und technische versierte Hackerin. Zusammen mit acht weiteren Gästen lädt ein exzentrischer Milliardär sie zu einer Tagung an einem abgelegenen und idyllischen Ort ein, fernab von der Zivilisation. Ehe sich die Teilnehmer versehen, findet sich die erste Leiche unter ihnen. Darby muss ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu beweisen, dass es sich um einen Mord handelt und den Täter ausfindig machen, bevor er erneut zuschlagen kann. Dabei erleichtern ihr die anderen Gäste die Arbeit keineswegs, denn jeder von ihnen verfolgt seine eigenen Interessen. Ob es ihr gelingen wird, den Mörder aufzuhalten und wie viele Leben er bis dahin fordert, kannst du auf Disney+ hier herausfinden.

Möchtest du dir einen ersten Einblick in „A Murder at the End of the World“ verschaffen, haben wir hier den zugehörigen Trailer zur Serie für dich: