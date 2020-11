Wer ein neues Smartphone kauft, achtet nicht nur auf das Design und darauf, ob das Gerät eine gute Kamera hat. Eine möglichst lange Akkulaufzeit ist für viele kaufentscheidend. Doch welcher Hersteller hat das Smartphone mit dem besten Akku? Die Stiftung Warentest hat 2020 insgesamt 77 Smartphones untersucht. Die große Überraschung: Modelle von Xiaomi. Eine Reihe sticht dabei besonders hervor.

Die Top 10 Smartphones mit dem besten Akku

In der Top 10 der Smartphones mit der besten Akkulaufzeit finden sich gleich sechs Geräte von Xiaomi. Doch das ist noch nicht alles. Alle sechs Modelle bekommen von der Stiftung Warentest in der Unterkategorie „Akku“ die Note „sehr gut“. Die folgende Liste zeigt die besten zehn und ihre Betriebs­dauer im Test bei regel­mäßiger Nutzung und vergleich­barer Helligkeit der Displays.

Xiaomi vs. Oppo: Nicht nur die Laufzeit ist entscheidend

Nun wird sich der eine oder andere fragen: Warum etwa liegt das Oppo A72 mit einer Akkulaufzeit von 52 Stunden hinter dem Xiaomi Mi Note 10, das nur auf 45 Stunden kommt? Die Stiftung Warentest hat in der Kategorie „Akku“ nicht nur die reine Laufzeit bewertet. Die Tester haben auch die Ladezeit berücksichtigt und in die Wertung einfließen lassen. Und hier sind das Xiaomi Mi Note 10 und das Mi Note 10 Pro deutlich besser. Beide Modelle sind in einer Stunde voll aufgeladen. Das Oppo A72 muss für eine volle Akkuladung rund drei Stunden am Kabel hängen.

Der Preis-Leistungs-Sieger

Alle drei Smartphones von Xiaomi, die die ersten drei Plätze belegen, haben zwar einen „sehr guten“ Akku. Sie schneiden jedoch nur mit der Gesamtnote „befriedigend“ ab. Wenn es aber um einen „sehr guten“ Akku und eine „gute“ Endnote (2,4) geht, hat das Oppo A72 die Nase vorn. Hinzu kommt: Mit rund 180 Euro ist es eines der günstigsten Smartphone-Modelle in der Top 10.

