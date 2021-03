Schon seit Längerem lässt Musk seine SpaceX-Raketen starten und schießt damit auch eigene Satelliten ins All. Starlink, das Unternehmen dahinter, soll weltweit schnelles Internet ermöglichen. Bis zum Jahr 2027 sollen allein für diesen Dienst 12.000 neue Satelliten im All sein. Anders als bei bisherigen Internet-Diensten über Satellit soll der Datendurchsatz deutlich besser sein und die Latenzzeit niedriger.

Eigentlich war mit einem Start in Deutschland erst ab Mitte des Jahres gerechnet worden. Doch überraschend geht es schon jetzt los. Allerdings handelt es sich bei nicht um einen Start in ganz Deutschland. Starlink selbst spricht in einer E-Mail an vorregistrierte Nutzer von Westdeutschland, bei einer Abfrage der möglichen Adressen zeigt sich aber, dass es sich vor allem um den Südwesten des Landes geht. In Städten wie Köln ist eine direkte Buchung noch nicht möglich.

So viel kostet Starlink in Deutschland

Die Preise, die Starlink in Deutschland aufruft, sind gewaltig. So kostet allein die benötigte Spezialhardware 499 Euro. Die Benutzung setzt, anders als bei einer normalen Satellitenschüssel, voraus, dass du einen freien Blick zum Himmel hast. Bei TV-Antennen musst du freien Blick an den südlichen Horizont haben, bei Starlink soll es ein Rundum-Blick sein. Idealerweise soll die Schüssel im Garten oder auf dem Dach stehen. Weitere 59 Euro berechnet Starlink einmalig für den Versand der Hardware. So bist du schon fast 560 Euro los, bevor du überhaupt die ersten Daten empfangen hast.

Auch der Versand und Empfang von Internet-Daten ist teuer. Stolze 99 Euro monatlich möchte Starlink berechnen. Im Rahmen der jetzt anlaufenden Beta-Phase kannst du Datenraten von 50 bis 150 Mbit/erwarten. Die Latenzzeiten sollen bei 20 bis 40 Millisekunden und somit auf DSL-Niveau liegen.

Kurios: Auch wenn du Starlink heute noch nicht buchen kannst, aber dir einen Zugang sichern willst, wenn es im Laufe des Jahres so weit ist, sollst du schon zahlen. 99 Euro will die Firma von Elon Musk für den Warteplatz haben.

Offline-Phasen und ungewisser Zugang

Zudem musst du damit rechnen, dass du mit Starlink in Deutschland immer mal wieder kurz Offline bist, wenn die Satelliten gerade in einer Konstellation stehen, dass du keinen Empfang hast. Das liegt daran, dass derzeit „erst“ etwas weniger als 1.000 Satelliten im All sind.

Demnächst soll es übrigens auch möglich sein, Starlink als Internetzugang für Schiffe, Wohnmobile oder gar Flugzeuge zu nutzen. Ein entsprechender Antrag für mobile Sendestationen hat Starlink unlängst bei der amerikanischen FCC gestellt.