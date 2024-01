Starkes Bild und satter Ton – diese Fernseher überzeugen auf ganzer Linie

Passend zum Beginn des neuen Jahres hat Stiftung Warentest weitere Fernsehmodelle einer ausgiebigen Prüfung unterzogen. Wie in den vergangenen Testreihen konnten vor allem TVs der Marken LG und Samsung sich die höchsten Testergebnisse sichern. Darunter finden sich auch echte Preis-Leistungs-Tipps, die keineswegs teuer ausfallen. Die derzeitige Bestenliste der TV-Geräte führen dabei einige bereits bekannte Fernseher an. Insgesamt hat Stiftung Warentest in diesem und vorherigem Jahr 153 TV-Geräte geprüft. Davon konnten sich immerhin 68 Modelle ein Testurteil von „Gut“ sichern. 76 Modelle stuften die Tester mit „Befriedigend“ ein. Das Schlusslicht bilden lediglich 9 Fernseher, die mit „Ausreichend“ abschnitten.

Starkes Bild und satter Sound – diese Fernseher lohnen sich

Mit der Weiterentwicklung der Bildschirmtechnologien steigen auch die Erwartungen der Menschen an einen guten Fernseher sowie Premium-TV-Modelle. Die gute Nachricht dabei bleibt jedoch, dass immer bessere Fernsehgeräte auch bereits für wenig Geld verfügbar sind. Du musst somit nicht in die Top-Produkte von LG oder Samsung investieren, um dir einen schönen, neuen TV zu gönnen. Wenn du jedoch besonders gern und viel mit deinem Fernseher schaust oder gar zockst, dann bieten diese Premium-TVs dir genau den Mehrwert, den du suchst.

Die Top-TV-Tipps der Testdatenbank sind:

LG OLED65C37LA – unangefochtener Testsieger

Dieser OLED-TV aus dem Hause LG hält weiterhin unverändert das Podest unter den Top-TVs des Tests. Seit seinem Erscheinen im vergangenen Jahr hat kein anderes Gerät ihn in der Gesamtwertung schlagen können, einige schnitten jedoch mit einem ähnlichen Qualitätsurteil ab. Dieser Premium-Fernseher liefert dir ein starkes Bild und satten Sound direkt in dein Wohnzimmer. Sowohl Bild- als auch Tonqualität liegen mit sehr gut (1,3) auf dem gewünschten idealen Niveau für einen Marken-OLED-TV. Seine Handhabung ist vergleichsweise simpel und kompliziert, wenn auch einige Einrichtungsschritte wie bei allen Smart TVs erforderlich sind. Dennoch sicherte er sich mit einer Benotung von gut (2,1) hier wie in der Bildqualität die beste Note aller Testreihen. Sein Stromverbrauch verfehlte mit befriedigend (2,6) nur knapp die Beurteilung gut. Mithilfe seines Betriebssystems webOS 23 hast du Zugriff auf alle klassischen Streaming-Dienste sowie eine Vielzahl an weiteren Apps.

LG OLED65C37LA

LG OLED55C37LA

Dieser LG OLED-TV zählt zur gleichen Fernseh-Reihe wie der Testsieger. Die Modelle unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Bildschirmdiagonale, die hier bei 55 Zoll liegt. Seine Benotung unterscheidet sich nur marginal vom Testsieger. Mit jeweils sehr gut (1,4) liegen Ton- und Bildqualität nur geringfügig unter dem Spitzenreiter. Die Handhabung beurteilen Tester bei beiden Modellen gleich, lediglich im Stromunterschied zeigt sich ein weiterer, überraschender Unterschied. Denn obwohl dieser Fernseher einen kleineren Bildschirm besitzt, fällt sein Stromverbrauch im Durchschnitt geringfügig schlechter aus – mit befriedigend (2,8).

LG OLED55C37LA

Samsung GQ65S90CAT

Der Samsung GQ6590CAT ist Samsungs bestbewertetes Modell aus Stiftung Warentests Fernsehvergleich. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen OLED-TV, jedoch um ein Modell aus Samsung QD-OLED-Reihe. Dadurch profitierst du von den Stärken der OLED-Technologie sowie Samsung Quantum Dots, was zu tiefen Schwarztönen, leuchtenden Farben und reinen Weißtönen auf deinem Fernseher führt. Im Vergleich zu klassischen OLEDs sind QD-OLEDs zudem heller, weshalb sie sich auch zum Aufstellen in besonders lichtdurchfluteten Räumen gut eignen. Die Soundqualität dieses 4K-Fernsehers schlug sogar die Wertung des Listenführers mit sehr gut (0,9). Wie für OLED-TVs typisch, konnte sich auch die Bildqualität ein sehr gut (1,5) sichern.

Samsung GQ65S90CAT

Die Handhabung des Samsung TVs ist mit gut (2,3) üblich simpel für eine Smart TV. Der Stromverbrauch sicherte sich trotz hoher Helligkeit eine Benotung von befriedigend (2,7). Alles in allem ist das 65 Zoll große TV-Modell ein wohl verdienter Premium-Fernseher, der gut in jedes Wohnzimmer passt. Dank Tizen als Betriebssystem kannst du auf alle üblichen Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime Video und viele weitere Anbieter zugreifen. Samsung stellt dir mit Samsung TV Plus sogar eine eigene, kostenlose Streaming-App zur Verfügung, die regelmäßig neue Inhalte liefert. Daher kannst du auch ohne zusätzliches Abonnement für einen Streaming-Dienst mit deinem Smart TV direkt auf Filme und Serien zugreifen.

LG OLED55B39LA – OLED-Preis-Tipp

Möchtest du dir eine gute OLED-Bildqualität zu einem geringeren und überschaubaren Preis sichern? Dann ist dieser TV-Kandidat der passende Fernseher für dich. Seine Bildqualität konnte sich wie bei OLED-TVs üblich eine Benotung von sehr gut (1,4) sichern. Sowohl Ton als auch Handhabung beurteilen die Tester mit gut (1,7) sowie gut (2,3). Wie für viele moderne Fernseher üblich ist der Stromverbrauch die am schlechtesten bewertete Kategorie. Deren Ergebnis kann sich mit befriedigend (2,9) dennoch sehen lassen – du holst dir also keinen üblen Stromverschwender ins Haus. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll besitzt dieser 4K-Fernseher eine ideale Größe für das durchschnittliche Wohnzimmer. Wie alle TV-Geräte aus dem Hause LG besitzt auch er das webOS 23 Betriebssystem mit Zugang zu den üblichen, beliebten Streaming-Diensten.

LG OLED55B39LA

LG 55UR80006LJ – Preis-Leistungs-Tipp

Dieser 4K-Fernseher ist ein Schnäppchen für jeden, der sich nach einem ordentlichen Ton und Bild sehnt, ohne viel Geld in einen Fernseher investieren zu wollen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll musst du mit dem LG 55UR80006LJ nicht auf eine vernünftige Bildschirmgröße verzichten. Es handelt sich um einen LCD-Fernseher, der über das Betriebssystem WebOS 23 verfügt, wie andere Modelle des Herstellers LG. Dadurch hast du Zugriff auf alle gängigen Streaming-Apps wie Netflix, Disney+ sowie Prime Video. Lediglich für einzelne Streaming-Anbieter wie beispielsweise Crunchyroll fehlt bisher noch eine Adaption über das webOS Betriebssystem. Anime-Fans können sich jedoch mit dem günstigen Google TV-Stick aushelfen, bis die Adaption der Streaming-App erfolgt ist.

LG 55UR80006LJ

Am stärksten überzeugte die Tester der Ton des Geräts mit einer Note von gut (1,8), weshalb der TV ein echter Preishit für jeden ist, der ein kleineres Wohnzimmer besitzt und nicht zeitgleich in ein separates Soundsystem investieren möchte. Eine Bilddarstellung in OLED-Qualität darfst du von dem TV nicht erwarten. Mit einer Note von befriedigend (2,7) fällt seine Bildqualität dennoch solide aus. Seine Handhabung präsentierte sich unkompliziert, mit einer Benotung von gut (2,4). Wie bei vielen TV-Geräten im Tests ist lediglich der Stromverbrauch mit befriedigend (3,3) das schlechteste doch verkraftbare Testergebnis.

