TV-Schnäppchen: Aldi und Netto bieten Fernseher zu Top-Preisen

Film- und Serien-Fans schwören darauf, dass für den perfekten Unterhaltungsfaktor ein guter Fernseher unverzichtbar ist. Am besten mit einer großen Bildschirmdiagonale. Im ALDI ONLINESHOP ist ein solches TV-Gerät jetzt zum Sonderpreis zu haben. Denn der Lebensmittel-Discounter bietet ab sofort den mit einem 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) großen Bildschirm ausgestatteten 4K-UHD-Fernseher Medion Life X15516 (MD32155) an – drei Jahre Garantie inklusive.

4K-UHD-Fernseher bei Aldi im Angebot

Der Smart-TV mit LED-Backlight-Technologie und 16:9-Bildschirm ist mit einem HD-Triple-Tuner ausgestattet, damit der Fernseher an einem Kabelanschluss genauso funktioniert wie an einem Satellitenanschluss oder per Zimmerantenne. Die Stereo-Lautsprecher entwickeln eine Audioleistung von 2 x 8 Watt, Zugang zum Internet erfolgt über ein LAN-Kabel oder per integriertem WLAN. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei USB– und drei HDMI-Anschlüsse, Bluetooth sowie ein integrierter Mediaplayer für die USB-Medienwiedergabe. Apps für verschiedene Video-on-Demand-Dienste wie Netflix und Prime Video von Amazon sind ab Werk vorinstalliert.

Den Stromverbrauch gibt Medion mit 77 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden an. Aber nur, solange du den Fernseher im SDR-Modus verwendest. Schaltest du HDR zur Bildoptimierung ein, erhöht sich der Strombedarf im gleichen Nutzungszeitraum auf 91 kWh. Du musst also bei durchschnittlich knapp drei Stunden Nutzungszeit pro Tag mit jährlichen Stromkosten in Höhe von etwa 23 Euro ohne HDR respektive 27 Euro mit HDR rechnen; bei einem angenommenen kWh-Preis von 30 Cent.

Medion Life Fernseher X15516 (MD32155)

Der Preis für den 55 Zoll großen UHD-Fernseher liegt im ALDI ONLINESHOP bei 369 Euro. Hinzu kommen einmalig 5,95 Euro für die Lieferung zu dir nach Hause. Obwohl die Lieferung nach Angaben von Aldi per Spedition bis zum gewünschten Verwendungsort erfolgt, berechnet Aldi derzeit für dieses Extra keinen Aufschlag. In anderen Webshops ist der Medion-Fernseher derzeit nicht erhältlich. Vergleichbar ausgestattete Fernseher kosten aber nicht selten 380 Euro und mehr.

Full-HD-Fernseher von Toshiba bei Netto

Dir reicht ein 43 Zoll großer Fernseher und du bist auch mit einer Full-HD-Auflösung ausreichend bedient? Dann haben wir noch einen zweiten Schnäppchen-Tipp für dich. Denn bei Netto Marken-Discount kannst du den Toshiba 43LA3B63DGW jetzt mit 29 Prozent Rabatt kaufen. Es handelt sich um ein TV-Gerät mit Android als Betriebssystem, das ebenfalls über einen Triple-Tuner verfügt. Technologien zur Bildoptimierung wie HDR 10 oder HLG sind ebenso an Bord wie drei HDMI- und zwei USB-Ports sowie ein Mediaplayer. Auch auf einen LAN-Anschluss, WLAN und Bluetooth musst du nicht verzichten.

Toshiba Android TV 43LA3B63DGW

Normalerweise würde dieser LED-Fernseher mit 2 x 8 Watt Audioausgangsleistung und der Modellbezeichnung 43LA3B63DGW knapp 370 Euro kosten. Netto bietet ihn jetzt aber für knapp 260 Euro an. Und weil auch nur 2,95 Euro an Versandkosten anfallen, handelt es sich um ein momentan unschlagbar günstiges Angebot, bei dem kein namhafter Onlineshop mithalten kann. Die Lieferzeit liegt nach Angaben des Discounters bei circa sechs Werktagen.

