Sci-Fi-Zweiteiler mit Star Wars DNA bei Netflix angekündigt

Ursprünglich war Rebel Moon als ein möglicher Film für das Star Wars Universum geplant. Regisseur Zack Snyders, der von Filmen wie „Batman v. Superman“, „300“ oder „Watchmen“ bekannt ist, wollte dem Star Wars Universum seine eigene Note verleihen. Er wollte daher nicht auf bestehende Charaktere für sein nächstes Projekt setzen – und ein R-Rating durchsetzen. Das Vorhaben stieß bei Disney nicht auf die gewünschte Gegenliebe, was den Mann jedoch nicht daran hinderte, den Film auf die Leinwand zu bringen.

Rebel Moon verkörpert Zack Snyders eigene Ideen

Obwohl es dank der ursprünglichen Planung gewisse Ähnlichkeiten zu Star Wars gibt, hat Snyder Rebel Moon in sein eigenes Projekt verwandelt. Der Sci-Fi-Epos ist dabei als Zweiteiler angelegt und soll in unterschiedlichen Schnittfassungen erscheinen. Eine Variante für ein jüngeres und ein erwachsenes Publikum. Letztlich konnte Zack Snyders seine Wünsche für ein R-Rating damit also umsetzen.

Der Film selbst erinnert an eine Mischung aus Star Wars DNA mit Dune, was bei der Zielgruppe auf Anklang stoßen könnte. Am Budget sparte die Netflix-Produktion dabei nicht. Insgesamt 166 Millionen US-Dollar investierte der Streaming-Gigant in den Snyders Sci-Fi-Zweiteiler mit Star Wars DNA.

Rebel Moon wird Zack Snyders eigenes Projekt

Rebel Moons Geschichte beginnt in einer friedfertigen Kolonie am Rande der Galaxie. Als die Armeen eines tyrannischen Herrschers das Leben bedrohen, wird eine Fremde namens Kora zum Hoffnungsträger der Kolonie. Ihr wird die Aufgabe zuteil, fähige Kämpfer zu finden, um einen Widerstand gegen die Invasoren aufzustellen. Dabei sammelt sie eine Gruppe von Außenseitern, Widerständlern, Bauern, Waisen und Kriegern aus fremden Welten um sich. Alle vereint sie das Bedürfnis nach Erlösung oder Rache. Eine Schlacht, deren Ausgang das Schicksal der Galaxie bestimmt, beginnt.

Im Cast von Rebel Moon finden sich zahlreiche bekannte Schauspieler, wie Sofia Boutella, Ed Skrein, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam oder Jena Malone. Mittlerweile kannst du dir in einem knapp vierminütigen Trailer ein eigenes Bild davon verschaffen, worauf sich Sci-Fi-Fans bei Rebel Moon freuen können:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann erscheint Rebel Moon bei Netflix?

Die beiden Rebel Moon Filme wurden mit ihrem jeweiligen Erscheinungsdatum bereits auf der Gamescom 2023 angekündigt:

Teil I: Kind des Feuers erscheint am 22. Dezember 2023 bei Netflix

Teil II: Die Narbenmacherin erscheint am 19. April 2024 bei Netflix

Den ersten Film kannst du also noch in diesem Jahr vor Weihnachten ansehen – oder dir als möglichen Weihnachtsfilm aufheben. Neben den Filmen plant Netflix übrigens ebenso, ein Videospiel der Sci-Fi-Marke herauszubringen. Das Game soll ein Koop-Action-Titel für bis zu vier Spieler werden, der exklusiv für Netflix-Abonnenten erscheint. Verantwortlich für die Produktion des zugehörigen Spiels ist Studio Super Evil Megacorp, das sich bisher hauptsächlich auf Mobile Games spezialisiert hat. Da es der erste AAA-Titel der Entwickler ist, darf man auf das Endergebnis gespannt sein.