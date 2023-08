Disney+ setzt voll auf Deutschland

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Der September bei Disney+: Made in Germany

Als besonderes Highlight für alle großen und kleinen Entdecker startet im September die in Deutschland produzierte Disney+ Original Serie „Die drei !!!“, die auf der erfolgreichen Krimibuchreihe basiert. Kim, Marie und Franzi lösen als geheime Detektivinnen jedes noch so schwierige Rätsel und gehen ab dem 6. September nur auf Disney+ auf Verbrecherjagd.

Viele weitere Abenteuer und verrückten Alltagsgeschichten stammen ebenfalls direkt aus Deutschland. Der Streaming-Service bietet eine breite Palette an Kids- und Teenie-Geschichten – alle „Made in Germany“! Disney+ lädt beispielsweise in die magischen Welten von „Vier zauberhafte Schwestern“, „Bibi Blocksberg“ oder „Bibi & Tina“ ein, begleitet die „Fünf Freunde“ auf Entdeckungstouren und lässt „Die Wilden Kerle“ ein verrücktes Match nach dem anderen bestreiten.

Alle Neustarts bei Disney+ im September im Überblick

1. September

Regeln spielen keine Rolle (Star)

Hammerhaie und die Kraft des Mondes (National Geographic)

Der größte Hammerhai der Welt? (National Geographic)

5. September

Alles nass (Disney)

Trolley Troubles (Disney)

6. September

Die drei !!!

Arielle, die Meerjungfrau

Ich bin Groot“– Staffel 2

FX’s „Justified: City Primeval“

Rocco Schiavone – Staffel 5 (Star)

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 4 (National Geographic)

8. September

Tanz in der Scheune (Disney)

Das gefundene Fressen (Disney)

Meer-Babys (Disney)

Mickys Känguruh (Disney)

Pluto will spielen (Disney)

Pluto, Junior (Disney)

Geheimnisse der Nilkrokodile (National Geographic)

Joyride – Spritztour (Star)

Runner Runner (Star)

13. September

Phoenix: Eden17 – Staffel 1 (Star)

9-1-1: Lone Star – Staffel 4 (Star)

Die letzten Giganten: Riesenfische – Staffel 1 (National Geographic)

The Other Black Girl

Tiere hautnah mit Bertie Gregory

15. September

Lang Lang spielt Disney (Disney)

Mann unter Feuer (Star))

Verhandlungssache (Star)

20. September

9-1-1 Notruf L.A. – Staffel 6 (Star)

Halbe Helden – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

Mr. Mercedes – Staffel 1-3 (Star)

Irresistible – Staffel 1 (Star)

22. September

No One Will Save You

Plötzlich Star (Star)

Sunshine (Star)

27. September

The Worst of Evil – Staffel 1 (Star)

Saturdays – Staffel 1 (Disney)

This Fool – Staffel 2 (Star)

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 2 (National Geographic)

Extreme Survival mit Hazen Audel: Mächtiger Mekong – Staffel 1 (National Geographic)

Die Simpsons“ – Staffel 34 (Batch 1)

28. September

The Kardashians – Staffel 4 (Star)

29. September

Hitlers Afrikafeldzug (National Geographic)

Einfach Unwiderstehlich (Star)