Schockierend: Dieser Netflix-Thriller verwandelt Lebenszeit in Währung

Der deutsche Netflix-Thriller „Paradise“ greift das Konzept der ewigen Jugend von einer vollkommen anderen Seite auf. Sicherlich gäbe es viele Menschen, die den Gedanken verlockend fänden, doch „Paradise“ geht weiter. Der Film wirft die moralische Frage auf, wie weit Menschen bereit wären, dafür zu gehen. Dazu verwandelt der Film Lebenszeit in eine Währung, die den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie andere weltweite Zahlungsmittel.

Zahlen mit Lebenszeit – eine düstere Zukunftsvision

Unsere Lebenszeit ist wohl eines der wertvollsten Dinge, die ein Mensch besitzt. Auch heute gibt es bereits Not leidende Menschen, die auch extreme Wege nehmen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Die Geschichte von Regisseur Boris Kunz trägt die Kluft zwischen Arm und Reich jedoch auf eine neue Stufe. In der Science-Fiction-Welt des Thrillers ist es möglich, seine eigene Lebenszeit an andere abzutreten. Ermöglicht wird das durch eine Erfindung des Biotech-Startup AEON, das dadurch zu einem milliardenschweren Pharmakonzern aufzeigt. Das technische Verfahren verwandelt das eigene Leben in ein Zahlungsmittel – mit verheerenden Folgen für arme Menschen. Wenn du einen Eindruck in die düstere Stimmung von „Paradise“ erhalten möchtest, gibt dir dieser Trailer einen hervorragenden Einblick in die dystopische Zukunftsversion:

Kunz‘ Thriller führt die Zeit somit nicht nur als eine neue Ware ein. Diese Welt ermöglicht ebenso, dass sie gegen den Willen der betroffenen Menschen gepfändet werden kann. So lassen sich die ärmsten der Gesellschaft bequem für die Reichen ausbeuten. So ergeht es auch Elena (Marlene Tanzcik), der per richterlichen Beschluss fast 40 Jahre ihres Lebens genommen werden. Ihr Ehemann Max arbeitet selbst für den AEON-Konzern und setzt alles daran, die verlorenen Jahre seiner Frau zurückzugewinnen. Als Max begreift, dass es ausgerechnet AEONs CEO auf Elenas Lebenszeit abgesehen hat, schmiedet er einen folgenschweren Plan.

Die Hauptrollen des Films spielen Kostja Ullmann (Max), Marlene Tanzcik (Elena) sowie Iris Berben, die ihrer bösen Seite in der Rolle der Firmenchefin Aeons Ausdruck verleihen darf. In weiteren Rollen sind Corinna Kirchhoff, Lisa-Marie Koroll, Alina Levshin, Lorna Ishema und Numan Acar zu sehen. Verantwortlich für das Drehbuch sind Peter Kocyla, Simon Amberger sowie der Regisseur Boris Kunz. „Paradise“ erscheint am 27. Juli 2023 exklusiv auf Netflix.

Lebenszeit als Währung – bereits verfilmtes Zukunftsszenario

Vollkommen neu ist das Konzept der Lebenszeit als Zahlungsmitteln in Filmen dabei nicht. Bereits der Sci-Fi-Film „In Time – Deine Zeit läuft ab“ aus dem Jahr 2011 griff diese Ausgangssituation auf. Sollte dich die Hintergrundgeschichte zu „Paradise“ gepackt haben, könnte also auch dieser Sci-Fi-Abenteuerfilm mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried in den Hauptrollen etwas für dich sein. Dort gelangt der einfache Arbeiter Will Salas (Justin Timberlake) an die gesamte Lebenszeit eines Superreichen und beginnt das Wirtschaftssystem der Zukunft aufzumischen. Zurzeit kannst du den Titel direkt bei Disney+ im Abo streamen. Alternativ ist er gegen eine Leihgebühr auch bei Google, Prime Video, YouTube sowie Apple TV verfügbar.