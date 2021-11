Samsung: Ex-Mitarbeiter lässt Bombe platzen – Handy-Nutzer profitieren

In den vergangenen Jahren sorgte Samsung bei vielen Nutzern von Galaxy-Smartphones für Ärger. Der Grund: Samsung benachteiligte Käufer der Spitzenmodelle. Ob Galaxy S10, S20 oder S21: Die Koreaner haben die S-Reihe in Deutschland seit einigen Generationen mit einem deutlich schwächeren Prozessor verkauft als etwa im Heimatland Südkorea oder in den USA. Statt des jeweiligen Top-Chips von Qualcomm baute man in Handys, die hierzulande im Handel erhältlich waren und sind, den eigenen Exynos-Prozessor ein. Nicht nur bei der Performance machte sich der Unterschied bemerkbar. Auch Akkulaufzeit und Bildqualität der Kamera sind schlechter.

So sorgte auch die Stiftung Warentest im April vergangenen Jahres für eine faustdicke Überraschung, als man die Akkulaufzeit der ehemaligen Spitzenmodelle von Samsung untersuchte. Die Experten wollten den Test zu Samsungs einstiger Flaggschiff-Serie möglichst schnell veröffentlichen. Deshalb griff man für den Akkutest zunächst auf die US-Modelle der S20-Reihe zurück. Und diese hielten deutlich länger durch. So kam das Galaxy S20 Ultra mit Snapdragon-Prozessor auf eine Laufzeit von 40 Stunden – und hielt damit 5 Stunden länger durch als die hierzulande erhältliche Variante mit Exynos-CPU. Beim Samsung Galaxy S20 und S20+ waren es jeweils 2 Stunden mehr.

Samsung ändert seine Meinung – aber warum?

Dass die hauseigenen Exynos-Prozessoren immer wieder für Unmut und Probleme sorgen, hat nun wohl auch Samsung selbst erkannt. So soll ein ehemaliger Samsung-Mitarbeiter bestätigt haben, dass die Modelle der Galaxy-S22-Reihe auch in Deutschland mit den neuesten Qualcomm-Prozessor in den Handel kommen. Im Detail ist hier die Rede von Snapdragon 898, also jenem Chip, der auch im Xiaomi 12 zum Einsatz kommen soll. Die neueste Spitzenklassen-CPU soll am 30. November vorgestellt werden.

Allerdings, so lautet die Vermutung des Informanten, sei nicht die schlechtere Qualität des Exynos-Prozessors für das Umdenken verantwortlich. Viel mehr soll die anhaltende Chip-Knappheit der Grund für den Richtungswechsel sein. Seit geraumer Zeit sind – bedingt durch die COVID-Pandemie – Branchen wie die Technik, Fahrrad- und Auto-Industrie vom Ressourcenmangel betroffen. Das sorgt nicht nur für Lieferengpässe, sondern lässt auch die Preise in die Höhe schnellen.

Galaxy S22 kommt im Februar

Ob so, oder so: Samsung wird das Galaxy S22 voraussichtlich Anfang Februar vorstellen. Derzeit wabert der 8. Februar als Tag durch die Gerüchteküche. Ob Kamera, Display oder Akku: Wie üblich, dürfte Samsung auch bei seinem kommenden Aushängeschild an allen Ecken und Enden etwas verbessern. Zudem soll das Spitzenmodell der Reihe, das Galaxy S22 Ultra, einen Bedienstift im Korpus beherbergen. So, wie die Modelle der Galaxy-Note-Serie seit jeher.