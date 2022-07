PS Plus: Diese Gratis-Games erwarten dich im Juli '22

Ehe wir uns den neuen Spielen widmen, noch ein kleiner Hinweis. Seit wenigen Tagen ist auch in Deutschland das komplett neu aufgebaute PlayStation Plus verfügbar. PS Now gibt es jetzt nicht mehr als eigenständigen Dienst, sondern als Teil von PS Plus Premium. Alles, was du zum neuen PS Plus und den inkludierten Leistungen wissen musst, haben wir für dich in einem übersichtlichen Artikel zusammengefasst.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für PS4 und PS5

Aber jetzt zu den PS-Plus-Games des Monats Juli. Und da kannst du dich unter anderem in ein waschechtes Jump&Run-Abenteuer stürzen: „Crash Bandicoot 4“. Neo Cortex und N-Tropy sind wieder da und greifen nicht nur dieses Universum gnadenlos an, sondern das gesamte Multiversum. Mit vier mächtigen Wächtern von Raum und Zeit können Crash und Coco die Regeln der Realität umgehen und gefährliche Hindernisse auf spannende, neue Weise überwinden. Du schlüpfst auf diesem Abenteuer aber nicht in die Rolle des quirligen Beuteldachs-Duos, sondern erlebst die Dinge aus verschiedenen Perspektiven mit dem unvergleichlichen Dr. Neo Cortex.

„Arcadegeddon“ für PS4 und PS5

Farbenfroh präsentiert sich auch der Koop-Shooter „Arcadegeddon“. Darin versucht Gilly, der Besitzer einer lokalen Spielhalle, sein Geschäft vor dem skrupellosen Megakonzern Fun Fun Co. zu retten. Seine Idee: Ein brandneues Superspiel am Markt platzieren, um es dem superkommerziellen Konzern heimzuzahlen. Fun Fun Co bekommt aber Wind von Gillys Plan und startet einen Cyberangriff, bei dem ein Virus in das Spiel eingeschleust wird. Jetzt liegt es an dir, in diesem sich ständig weiterentwickelnden Koop-Multiplayer-Shooter sowohl das Spiel als auch die letzte verbliebene lokale Spielhalle zu retten. Und das wahlweise online mit bis zu drei Freunden im Team oder in Minispielen gegeneinander.

„The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ für PS4

Deutlich weniger bunt, sehr viel weniger flippig und eher furchteinflößend geht es in „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ zu. Denn dieses Spiel ist eher dem Genre Horror zuzuordnen. Inhalt: Fünf Freunde brechen im Urlaub zu einem Tauchausflug auf, der sich allerdings schnell zu etwas viel Unheimlicheren entwickelt. Allen spielbaren Figuren kannst du zum Überleben verhelfen. Es ist aber genauso möglich, dass sie durch dein Handeln sterben. Deine Entscheidungen bestimmen ihr Schicksal. Bis zu fünf Spieler können das Game offline erleben, gemeinsam mit einem Freund kannst du aber auch online auf die schaurige Reise gehen.

Du wünschst dir weitere Einzelheiten zu den drei PS-Plus-Games, die im Juli 2022 für dich im Rahmen des PS-Plus-Abos zur Verfügung stehen? Kein Problem: Schau dir einfach das nachfolgende Video an und erlebe weitere Details auch in bewegten Bildern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Letzte Chance: Jetzt noch PS Plus Games von Juni downloaden

Übrigens: Solltest du dir noch nicht jene Spiele heruntergeladen haben, die im Juni im Rahmen des PS-Plus-Abos angeboten wurden: Bis einschließlich Montag, 4. Juli 2022, hast du dazu noch die Möglichkeit.