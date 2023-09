Preiserhöhung bei Disney+: Für diese Funktion zahlst du künftig extra

Dass Streaming-Anbieter an den bereitgestellten Inhalten möglichst kräftig verdienen möchten, ist kein Geheimnis. Immer wieder landen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Co wegen steigender Kosten in den Schlagzeilen. Diese Preiserhöhung bei Disney+ ist besonders ärgerlich, denn sie zwingt Nutzern satte 30 Prozent Aufschlag für ein Feature auf, das bisher Teil des Standard-Abos war.

Preiserhöhung bei Disney+ – 4K-Auflösung und Dolby Atmos nur gegen Preisaufschlag

Möchtest du künftig Filme oder Serien in der bestmöglichen Video- und Audioqualität genießen, bittet dich Disney+ dafür extra zur Kasse. Natürlich ist es nicht zwingend erforderlich, die Streaming-Inhalte in der besten Qualität anzusehen. Wer jedoch in einen neueren Fernseher mit guter Bildqualität und eine ordentliche Soundanlage investiert hat, möchte die Möglichkeiten der Technik entsprechend ausschöpfen. Bisher war das ohne Probleme mit Standard-Abonnement von Disney+ möglich. Zudem reduziert sich die Anzahl der gleichzeitig möglichen Streams für das Standard-Abonnement sowie die werbeunterstützte Version. Beide Versionen unterstützen in Zukunft nur noch zwei gleichzeitige Streams statt der bisher üblichen vier. Lediglich die Premium-Ausführung erlaubt weiterhin vier gleichzeitige Videostreams. Jetzt eifert der Streaming-Anbieter jedoch Netflix‘ Vorbild nach und verpackt diese Funktionen in einem teureren Premium-Abo.

Die Preiserhöhung bei Disney+ für die Premium-Qualität ist dabei kräftig. Rund 30 Prozent mehr als im aktuellen Standard-Abo werden dafür fällig. Monatlich kostet dich die Premium-Version künftig 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Wer das bisher normale Abonnement von Disney+ vor dem 1. November 2023 bucht, soll automatisch auf das Premium-Abo umgestellt werden. Der Abo-Preis soll dabei für Bestandskunden zunächst bei den aktuellen, gültigen Preisen bleiben. Wie lange das jedoch gilt, ist ungewiss. Disney erklärt dazu lediglich, dass „zukünftige Änderungen vorbehalten“ seien.

Disney+ eifert Netflix‘ Abo-Aufteilung nach

Es ist wahrscheinlich, dass die Abo-Erhöhung dann erst im Folgejahr für jene eintritt, die den Jahrespreis vor dem 1. November 2023 bereits gezahlt haben. Nutzer der monatlichen Zahloption könnten jedoch bereits früher mit den erhöhten Kosten konfrontiert werden. Da Disney+ sich bei dieser Preiserhöhung jedoch Änderungen vorbehält, könnten ebenso gut anteilig Erhöhungen für das restliche Jahr bei Abos fällig werden, die vor dem Stichtag abgeschlossen wurden. Der Disneykonzern ist nicht der einzige Streaming-Anbieter, der auf eine solche Unterteilung der Abonnements setzt. Netflix nutzt diese Praktik bereits seit Monaten – so gibt es die Spatial Audio Option seit Februar 2023 nur noch im Premium-Abo. Wer 4K-Auflösungen bei Netflix will, muss ebenso auf die teuerste Variante zurückgreifen.

Anders sieht es hingegen bei Prime Video aus. Im Prime-Abonnement sind 4K-Inhalte bisher im Preis enthalten. Die Auswahl der verfügbaren Titel variiert jedoch wie bei vielen Streaming-Anbietern stetig. Andere Streaming-Dienste wie Paramount+ oder Pluto TV verfügen bisher weder über eine 4K-Auflösung noch über Surround-Sound-Optionen. Paramount+ hat jedoch zumindest in Aussicht gestellt, dass diese Funktion noch in diesem Jahr nachgerüstet werden soll. Ein konkreteres Datum für die Anpassung wurde bisher jedoch nicht genannt. Wer sich Disney+ noch zu vergünstigten Konditionen sichern will, sollte sein Abonnement unbedingt vor dem 1. November 2023 abschließen. Sämtliche Neukunden, die nach dem Stichtag ihr Abonnement wählen, müssen die Preiserhöhung bei Disney+ direkt zahlen.