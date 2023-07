Soundbar neu gedacht: Dieses Soundsystem ist mobiler denn je

Das Zeitalter, in denen Menschen Filme und Serien nur vor dem Fernseher genossen haben, liegt lange hinter uns. Immer mehr Geräte dienen uns als Unterhaltungsmedien, allen voran Tablets und Smartphones, die sich auch bequem unterwegs nutzen lassen. Sonys neue Soundbar setzt genau für diese Nutzungsmethoden an. Dieses Soundsystem ist mobiler als je zuvor. Du kannst das Sony HT-AX7 Soundsystem bereits jetzt vorbestellen, mit der Auslieferung soll Anfang August begonnen werden.

Mobiler Surround Sound dank Sony HT-AX7

Optisch ist das neue Soundsystem von Sony bereits eine Kuriosität. Es besteht aus insgesamt drei Einheiten, zwei runden, kleinen Lautsprecher-Einheiten, die entfernt an Smart-Speaker erinnern, sowie einem großen quaderförmigen Lautsprecher, dessen Kanten abgerundet wurden. Die kleinen Satelliten-Speaker kannst du mit einem Handgriff abnehmen und dabei beliebig in deinem Raum platzieren. Dadurch kann das mobile Soundsystem dir Ton aus bis zu drei verschiedenen Quellen ermöglichen, einem Center-Speaker sowie zwei Rear-Speakern. Die Sony HT-AX7 verfügt über zwei Front-Lautsprecher und zwei Passivradiatoren in der Seite, zusätzlich zu den zwei abnehmbaren Rear-Speakern. Die Technologie bleibt dabei vollkommen drahtlos, dank Bluetooth-Verbindungen zwischen dem Soundsystem. Das neue Set soll dir laut dem japanischen Hersteller ein „Surround Sound-Erlebnis für jeden Raum“ ermöglichen.

Sony HT-AX7 tragbares Soundsystem

Dafür setzt die Sony HT-AX7 auf einen selbst entwickelten „Upmixer Algorithmus“, der Stereo-Inhalte in dreidimensionalen Surround Sound verwandelt. Das System nutzt dafür Sonys 360 Spatial Sound Mapping-Technologie, die die Gegebenheiten deines Raumes entsprechend erkennt und den Ton daran anpasst. Dabei kannst du den Effekt nicht nur für Serien und Filme nutzen, sondern ebenso mit deiner gestreamten Musik. Selbst wenn der Stream also keinerlei Surround Sound-Optionen für dich bietet, kann das neue Soundsystem diese eigenständig für dich zusammenstellen. Sony bezeichnet das Ergebnis dabei als „Surround Sound-artigen Effekt“, weshalb du nicht mit einer Dolby Atmos-Qualität rechnen solltest. Im Vergleich zu dem eher tristen Klang von Smartphone- oder Tablet-Lautsprechern wirst du gewiss eine Verbesserung feststellen.

Keine Dolby Atmos-Alternative

Es lohnt sich dennoch nicht, das neue Soundsystem als Ersatz für eine Dolby-Atmos-Anlage in Betracht zu ziehen. Mit einem vollwertigen Soundsystem aus vielen einzelnen Lautsprechern kann die kompakte Anlage nicht mithalten. Das war auch sicherlich nicht Sonys Anspruch dahinter, denn das System bleibt vorrangig auf eine hohe Mobilität ausgelegt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden kannst du dabei lange Zeit Filme und Serien streamen, bevor du deinen Lautsprecher nachladen musst. Dank einer Schnellladefunktion kannst du sie nach nur 10 Minuten Aufladen schon 2,5 Stunden lang nutzen.

Es genügt also auch kurz vor einem geplanten Filmabend noch schnell für die notwendige Akku-Leistung zu sorgen. Nutzt du mehrere Geräte, mit denen du Filme, Serien oder Musik streamst, kannst du mit der Sony HT-AX7 eine simultane Verbindung zu zwei Geräten halten. So kannst du bequem zwischen den Geräten wechseln, ohne dass eine erneute Kopplung vonnöten ist. Der hohe Vorbesteller-Preis von 545 Euro sorgt jedoch dafür, dass dieses mobile Soundsystem sicherlich nicht für jeden Anwender geeignet ist. Du solltest schon viele Filme, Serien oder Musik über mobile Geräte genießen, damit sich die Investition für dich lohnt.