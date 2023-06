Echo Show 5 der 3. Generation im Test – alte Schwächen endlich ausgemerzt?

Der Echo Show 5 der 3. Generation ist Amazons neustes smartes Display mit integrierten Alexa-Funktionen. Wir hatten in der Redaktion bereits die Gelegenheit, sowohl die 1. Generation als auch 2. Generation des Echo Shows ausgiebig zu testen. Bisher war vor allem die Soundqualität bei den Vorgängermodellen immer eine Schwachstelle. Hier verspricht Amazon beim neuen Modell erhebliche Verbesserungen. Doch wurde dieses Versprechen erfüllt?

Echo Show 5 in 3. Generation – Einrichtung unverändert

Wie schon bei den Vorgängermodellen erfolgt die Einrichtung deines Echo Show 5 bei der 3. Generation direkt am Display des Geräts, wo der Bildschirm zugleich als Touchscreen dient. Du benötigst lediglich ein Amazon-Konto, eine WLAN-Verbindung und eine Steckdose, um den Echo Show 5 in Betrieb zu nehmen. Das dauert etwas länger als bei einem Echo Dot, geht jedoch zügig und selbsterklärend vonstatten. Nachdem das Gerät vollständig eingerichtet ist, kannst du auf zahlreiche Skills und Funktionen zugreifen.

Flexibler Einsatz mit zahlreichen Unterfunktionen

Nach wie vor schön bleibt an dem Echo Show 5 die Flexibilität des Geräts. Auch wenn er nicht die Displaygröße des Echo Show 15 besitzt, bringt er dir für einen überschaubaren Preis von 109,99 Euro ein Display, das deinem Smart Home weitere Möglichkeiten verschafft. Nicht nur, dass Alexa dabei wesentlich mehr Inhalte und Informationen für dich präsentieren kann. Du kannst das Display auch nutzen, um dir Videos auf YouTube, Prime Video oder Netflix anzusehen – sofern die dafür nötigen Skills auf dem Echo Show installiert werden. Besonders im Einsatz in der Küche ist das ein großer Gewinn.

So kannst du dir nicht nur zahlreiche Rezepte von Chefkoch anzeigen lassen, du hast auch stets einen Überblick über die verschiedenen Timer. Ebenso kannst du auf ein breites Unterhaltungsprogramm aus Musik, Filme oder Serien zurückgreifen. Mit Alexa kompatible Smart Home Geräte lassen sich auch direkt über das Display steuern. Wenn du möchtest, kannst du deinen Echo Show 5 sogar zur Überwachung deines Zuhauses nutzen. Die integrierte Kamera macht es möglich. Verwendest du ihn hingegen nicht als Teil deines Sicherheitssystems, kannst du über einen Schalter am oberen Gehäuse jederzeit die Kamera des Echo Show 5 abdecken.

Wenn du das Gerät nicht verwendest, kannst du darauf Bilder deiner Wahl darstellen lassen, ähnlich wie bei einem digitalen Bilderrahmen. Das können voreingestellte Bilderreihen sein oder deine eigenen Bilder der letzten Urlaubsreise. So wird der smarte Helfer zum zusätzlichen Dekorationsobjekt. Steuern kannst du den Echo Show 5 dabei auf viele Arten. Sowohl über die Alexa-App auf deinem Smartphone, per Sprachsteuerung oder mit dem Touchscreen.

Echo Show auch als Kids-Version erhältlich

Der Amazon Echo Show 5 ist ebenso in einer Kids-Ausführung erhältlich, die mit rund 119,99 Euro etwas teurer ausfällt als die Standard-Ausführung. Dafür kommt sie jedoch inklusive einer 2-Jahre-Sorglos-Garantie mit Gerätetausch sowie einem Jahr Amazon Kids Abonnement inklusive. Aus meiner Sicht ist der Kauf der Kids-Version nicht notwendig, da der Echo Show 5 selbst bei Bedarf auch mit Kindersicherung eingerichtet werden kann. Kleinere Kinder stoßen bei der Bedienung von Alexa noch immer auf Probleme, wie unser Test des Echo Dots für Kids zeigte.

Echo Show 5 und Echo Show 5 Kids Version unterscheiden sich kaum

Bei älteren Kindern ist es sinnvoller, direkt in die Erwachsenen-Variante zu investieren. Selbst wenn zu Beginn eine Kindersicherung integriert wird, lässt sich diese entfernen, wenn man das Kind später als verantwortungsbewusst genug einstuft. Auf dem Gerät stehen dann wesentlich mehr Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung als in der Kids-Variante. Auch vom Lieferumfang her unterscheiden sich die Modelle praktisch nicht.

Alte Schwächen in Soundqualität ausgebessert

Der Echo Show 5 der 3. Generation versucht sich darin, die Schwächen seines Vorgängers hinter sich zu lassen. Bisher war vor allem der Klang der Geräte eine davon. Während die erste Version über zu viel Bass verfügte, konnte die zweite Generation sich primär bei höheren Lautstärken „blechern“ anhören. Tatsächlich ist es Amazon gelungen, diese Probleme signifikant zu reduzieren. Ich möchte jedoch nicht so weit gehen zu behaupten, dass das neue Modell ein geeigneter Partylautsprecher ist. Wer nach einem danach sucht, findet noch immer zahlreiche günstigere Geräte, die eine bessere Klangqualität liefern. Allerdings ist der Echo Show 5 der 3. Generation der Echo Show 5 mit dem bisher besten integrierten Soundsystem.

Die Audioausgabe klingt weniger blechern oder unausgeglichen, auch bei höheren Lautstärken. Vor allem, wenn du das Gerät auch als kleine Multimedia-Station in deiner Küche nutzen möchtest, ist das erfreulich. Filme oder Serien anzuschauen, während das Abendessen vorbereitet wird, macht mit dem neuen Modell wesentlich mehr Spaß. Gleiches gilt für das Hören des Radios oder Musik-Streaming. Der Echo Show 5 darf sich also als kleines Allround-Talent unter Amazons Geräten bezeichnen.