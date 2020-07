OnePlus Nord: Kommt ein noch billigeres Modell?

Und genau dieses Modell soll keine neue Reihe eröffnen, sondern ein abgespeckter Bruder des OnePlus Nord werden. Es wird also noch günstiger? Zumindest, wenn man einem Bericht des Technikmagazins XDA Developers Glauben schenken kann.

Anlass zu der Vermutung, dass OnePlus ein weiteres Modell plant, ist das Auftauchen eines unbekannten Smartphones beim Benchmark Geekbench. Dort ist das betreffende Gerät mit dem Kennwort „BE2028“ gelistet, von dem man ausgeht, dass es sich um eine Abwandlung des OnePlus Nord handelt. Die neue Version der OxygenOS-APK gibt ebenfalls Hinweise auf solch ein Gerät.

Demzufolge soll OnePlus einen Ableger mit einem günstigeren Prozessor planen, dem Snapdragon 690 5G aus der Schmiede Qualcomms. Der Chipsatz ist erst vor knapp anderthalb Monaten präsentiert worden und macht, ähnlich wie der Snapdragon 765G im OnePlus Nord, 5G für die Masse bezahlbar. Weiterhin geht man davon aus, dass das OnePlus-Smartphone dann mit Android 10 als Betriebssystem und einem 6 GB großen Arbeitsspeicher ausgestattet ist.

Mysterious OnePlus (BE2028) phone arrives on Geekbench

-Qualcomm Snapdragon 690 5G processor

-6GB RAM

-Android 10 OS



Is this the cheaper version of #OnePlusNord? Will #OnePlus surprise us by launching this phone along with #OnePlusNord on 21 July? What do you think pic.twitter.com/hcHVo41zKp