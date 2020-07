Am falschen Ende gespart? OnePlus Nord hat ein ärgerliches Problem

Es bietet Highend-Features, aber bleibt dabei trotzdem preislich erschwinglich. Das OnePlus Nord, der neue „Mittelklasse-Killer“ des chinesischen Herstellers. Erst seit kurzem ist das Smartphone auf dem Markt erhältlich und muss sich als junger Bursche schon jetzt mit einem altbekannten OnePlus-Problem auseinandersetzen.

Immer mehr Meldungen werden laut, dass das OnePlus Nord mit Display-Problemen zu kämpfen hat. Nutzer machen nicht nur über Twitter, sondern auch über Reddit und im OnePlus Forum ihrem Unmut Luft. So erscheint auf dem Panel ein Grünstich – vor allem dann, wenn man die Helligkeit herunter regelt, so die Nutzer-Berichte. Der immer gleiche Verlauf auf den Geräten ist es hingegen nicht: Mal ist das ganze Display von der grünen Einfärbung betroffen; andere bemerken nur am rechten beziehungsweise linken oder unteren Bildschirmrand einen Grünstich.

#OnePlusNord started facing "Purple-tint" issue, when display brightness goes below 25%, already Failed Bend Test

#OnePlus8Pro also faced "Green-tint" issue earlier, fixed after the Update. pic.twitter.com/RRazo2M5hZ