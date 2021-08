O2: Netz-Abschaltung kommt schneller als erwartet

Ein Drittel der bundesweit einst 16.000 3G-Sender hat O2 schon von jenem Netz befreit, das in Deutschland inzwischen zum alten Eisen gehört. Alle drei Netzbetreiber haben sich dazu entschlossen, UMTS zu deaktivieren und die Frequenzen für LTE, teilweise auch für 5G zu nutzen. Der Grund: Die Frequenzen sind mit LTE deutlich effektiver nutzbar. Zudem war die Zahl der UMTS-Nutzer zuletzt sehr gering, das UMTS-Netz erforderte aber eigene Technik an jedem Standort, was neben zusätzlichen Kosten für die Wartung auch zusätzlichen Stromverbrauch bedeutet.

Der Plan von Telefónica Deutschland, den Machern des O2-Netzes, war eigentlich, das Netz in mehreren Schüben bis Dezember abzuschalten. Nun denkt man aber um und drückt aufs Gaspedal. „Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen“ – so heißt es in einer Pressemitteilung.

7.000 O2-3G-Sender verschwinden im September

UMTS-Abschaltung bei O2: Diese Karte zeigt den Zeitplan

Nachdem das UMTS-Netz bereits in verschiedenen Regionen von Niedersachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen (insbesondere Ruhrgebiet) abgeschaltet ist, geht es nun weiter. Zum anstehenden Monatswechsel wird O2 UMTS an weiteren 4.500 Standorten abschalten. Dazu zählen Standorte an der Nord– und Ostsee, in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in einzelnen Teilen von Baden-Württemberg.

Rund 2.500 3G-Standorte folgen Mitte September. Beschleunigt werden dabei Umwidmungen von 3G auf 4G in Brandenburg (Märkisch-Oderland) und Nordrhein-Westfalen (Münsterland, Sauerland und Bergisches Land). Ursprünglich waren diese Arbeiten für November angesetzt. Damit verschwinden im September 7.000 UMTS-Sender von der Landkarte. Die Sendemasten übertragen künftig LTE (und GSM).

Ab Mitte November will O2 dann weitere 2.200 Standorte umrüsten, die eigentlich erst im Dezember dran gewesen wären. Dies betrifft vor allem Regionen in Rheinland-Pfalz und Hessen. Letzte einzelne Standorte werden noch bis Jahresende umgebaut, heißt es von Telefónica.