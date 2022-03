Netflix zum Mitmachen: Dieses Quiz startet im April

Im Laufe der Zeit hat Netflix so manchen Inhalt zum Mitmachen auf seiner Streaming-Plattform veröffentlicht. Darunter finden sich bekannte Titel wie „Black Mirror: Bandersnatch“ oder „Du gegen die Wildnis.“ In diese Reihe gliedert sich nun ein interaktives Quiz ein, das am 01. April dieses Jahrs startet. Es trägt den Namen Trivia Quest und ist angelehnt an die beliebten Spiele „Trivia Crack“ sowie „Trivial Pursuit.“

Trivia Quest – Interaktives Quiz mit einem Plot

Wie Netflix in seiner offiziellen Ankündigung versichert, handelt es sich bei dieser Meldung nicht um einen Aprilscherz. Vom 01. April dieses Jahrs an kannst du jeden Tag eine neue Folge von Trivia Quest auf Netflix ansehen. Während dieser werden dir jeden Tag 24 Fragen gestellt. Dabei sollen die Fragen verschiedenste Kategorien abdecken, wie etwa Popkultur, Unterhaltung oder Wissenschaft. Die Fragen und Antwortmöglichkeiten werden dir in der Sendung auf dem Bildschirm mit mehreren Antwortmöglichkeiten eingeblendet. Was die Sendungen von typischen Quizshows unterscheidet, ist der Plot der animierten Serie. Es gibt somit ein größeres Ziel, das Spieler über die Beantwortung der Fragen erreichen können.

Netflix zum Mitmachen – Trivia Quest mit Willy in der Hauptrolle

Der Hauptcharakter von Trivia Quest trägt den Namen Willy und versucht die Bevölkerung des Trivia Lands zu retten. Diese wurden vom Schurken Evil Rocky gefangen genommen, der sich zum Ziel gesetzt hat, alles Wissen der Welt für seine finsteren Pläne zu sammeln. Damit Willy die Bevölkerung von Trivia Quest retten kann, wird er die richtigen Antworten von dir benötigen. Mit jeder richtigen Antwort sammelst du Punkte, die dir helfen, verschiedene Checkpoints zu erreichen. Je mehr Fragen du also korrekt beantwortest, desto mehr Gefangene kannst du in Trivia Quest befreien.

Eine falsche Antwort bedeutet jedoch nicht, dass du dir die Möglichkeit auf ein finales Happy End verbaut hast. Du kannst das Quiz so oft, wie du möchtest wiederholen, um genügend Punkte für die Befreiungen zu sammeln. Ein Trailer zu Trivia Quest verrät zudem, dass das Spiel über einen normalen und einen harten Modus verfügt. Du kannst somit entscheiden, wie schwer die Herausforderung ist, der du dich stellst. Neben einem ersten Einblick in das Quiz, lässt der Trailer auch ein paar Easter Eggs fallen, die wir an dieser Stelle nicht vorwegnehmen möchten.

Netflix zum Mitmachen – Trivia Quest auf vielen Geräten

Trivia Quest kannst du sowohl auf Smart TVs, Streaming Media Playern, Videospielekonsolen, Computerbrowsern, Smartphones als auch Tablets spielen. Dabei wird es sowohl für Android als auch iOS verfügbar sein. Du wirst also in jedem Fall mindestens ein Gerät besitzen, auf dem du an dem interaktiven Quiz teilnehmen kannst. Benötigt wird dafür ein entsprechendes Netflix-Abonnement. Trivia Quest reiht sich in eine ganze Liste von Titeln ein, die bereits jetzt auf Interaktion mit dem Zuschauer setzen. Sollte dir das neue Konzept gefallen, kannst du somit einen Blick auf weitere interaktive Inhalte werfen.