Netflix verzweifelt an 3. Witcher-Staffel und setzt wieder auf Henry Cavill

Ende Juni lief die neue Staffel von The Witcher bei Netflix an. Die 3. Staffel stand bereits lange vor ihrer Ausstrahlung in der Kritik – und zwar wegen der 4. Staffel. Diese wird nämlich ohne den liebgewonnenen Geralt von Riva-Darsteller Henry Cavill auskommen müssen. Enttäuscht von dieser Neubesetzung scheinen Fans bereits die 3. Staffel abzustrafen. Was Netflix offenkundig zu einer verzweifelten Aktion motivierte.

Netflix-Fokus auf Henry Cavill

Die ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie The Witcher sollen nach Informationen von Forbes umgerechnet rund 292,7 Millionen Euro verschlungen haben. Um diese Geldsumme zu rechtfertigen, reichen gute Zuschauerzahlen nicht aus. Der Erfolg muss durchschlagend sein. Und genau das war bei der 2. Staffel von The Witcher der Fall. Allein in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung verzeichnete diese 142,4 Millionen angeschaute Stunden – also etwa 47,5 Millionen Stunden am Tag. Von diesen Zahlen ist die dritte Staffel jedoch weit entfernt. Diese verzeichnete „lediglich“ 73 Millionen Stunden – und das in vier Tagen. Pro Tag waren es daher lediglich 18,3 Millionen und damit deutlich weniger, als bei der vorangegangenen Staffel.

Dieser Umstand scheint Netflix zu verzweifelten Maßnahmen gedrängt zu haben. Daher versucht der Streaming-Anbieter aktuell damit zu werben, dass Henry Cavill ja noch nicht weg sei und in der 3. Staffel nach wie vor den Protagonisten Geralt verkörpere. „Nur für den Fall, dass du eine Erinnerung benötigst“, heißt es in einem dazugehörigen Netflix-Tweet.

Netflix setzt auf Henry Cavill, um The Witcher zu retten

Was macht die Fans so wütend?

Netflix‘ The Witcher basiert auf einem beliebten Roman des Fantasy-Autors Andrzej Sapkowski. Ferner existiert ein nicht minder beliebtes Spiel. Daher erfreut sich das Franchise vieler Fans. Der Netflix-Serie wurde indes oft vorgeworfen, sie würde die Handlung verdrehen. Lediglich die schauspielerische Leistung von Henry Cavill – seines Zeichens ein großer Fan des Franchises – besänftigte die Witcher-Enthusiasten. Nun hängt Cavill sein Schwert jedoch an den Nagel. Gerüchten zufolge, weil er mit der Interpretation der Witcher-Serie sehr unzufrieden sei, welche sich nur lose am Ursprungswerk orientiert. Eine Petition mit dem Ziel Cavill zurückzuholen und dafür die Drehbuchautoren zu ersetzen führte trotz einer außerordentlich hohen Beteiligung mit über 300.000 Unterschriften zu keinem Ergebnis. Daher wird die Rolle des Geralt von Riva ab der 4. Staffel von Liam Hemsworth verkörpert.

Ob es eine 5. Staffel geben wird, scheint indes fraglich zu sein. Denn Netflix ist berühmt-berüchtigt dafür, laufende Serien wegen schlechter Zuschauerzahlen mittendrin abzusetzen. Wenn der Trend also anhält oder sich gar noch verschlimmert, dann steht die 4. Staffel von The Witcher auf Messers Schneide.