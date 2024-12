Disney macht es schon wieder: Marvel-Serie startet jetzt und bringt alles durcheinander

Was wäre, wenn Iron Man auf den Grandmaster treffen würde? Was wäre, wenn Peter Quill die mächtigsten Helden der Erde angegriffen hätte? Solche rein hypothetischen Fragen klärt eine Marvel-Serie, die damit die Fragen stellt, die für viele Fans undenkbar wären. Und jetzt startet die dritte Staffel. Und das direkt mit Hulk, einem der beliebtesten Avengers bei den MCU-Fans.

What if…? – Staffel 3 ist gestartet

Die Rede ist selbstverständlich von Marvels What if…?. Dem animierten Serien-Wahnsinn, der alles auf den Kopf stellt. Dabei werden die klassischen Geschichten des MCU an mindestens einem Detail verändert. Das hat in der Regel Auswirkungen auf die gesamte Handlung. Damit ergeben sich aber immer neue Storys, die sich häufig auch durch absurde Begebenheiten von den regulären Erzählsträngen unterscheiden.

Die neue Staffel What if…? startet aktuell bei Disney+ und bietet bisher zwei Folgen und einen Trailer. Dabei werden schon in den ersten Folgen zwei interessante Fragen gestellt:

Was wäre, wenn Hulk die Mech-Avengers besiegt hätte?

Was wäre, wenn Agatha nach Hollywood gegangen wäre?

Antworten gibt es in den beiden 30-Minuten langen Folgen bei Disney+. Die beiden Folgen erweitern wie schon Anfang Dezember angekündigt das „What if…?“-Universum, das schon zwei Staffeln auf dem Buckel hat. In den ersten beiden Staffeln gab es jeweils neun Folgen. Eine Konstante ist der Watcher. Eine Überfigur, die dich durch die Storys führt und in der Regel nicht in die Handlungsstränge eingreift. Mit einer IMDb-Bewertung von 7,4/10 ist die Serie bisher recht gut bewertet und übertrifft dabei auch so einige Orginal-Serien und –Filme aus dem MCU.