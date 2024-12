Disney+: Neuheiten für alle Kunden im Dezember

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im Dezember 2024: Weihnachten im Mittelpunkt

Ob noch einmal „Kevin – Allein zu Haus“ oder ein anderer Klassiker aus der „Allein zu Haus“-Reihe – die Kevin-Filme gehören genau so zu Weihnachten, wie der Stollen oder der Tannenbaum. Spaß und Action für die gesamte Familie vorprogrammiert und bei Disney+ zu finden. Das gilt auch für andere schöne Weihnachtsfilme. Anna, Elsa und Schneemann Olaf freuen sich über einen gemeinsamen Besuch in Arendelle in „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ und „Die Eiskönigin 2“. Dort gibt es verschneite Abenteuer, außergewöhnlichen Mut und natürlich weihnachtliches Flair genauso wie in der fröhlichen „Santa Clause“-Filmklassikerreihe oder, wer wissen möchte, wie es mit Familie Clause weiterging, in der lustigen Adaption „Santa Clause: Die Serie“.

Ebenfalls ein echter Weihnachtsklassiker – nur ohne Kitsch: Die „Stirb langsam“- Reihe. Die Teile eins bis fünf findest du ebenfalls auf Disney+. Genauso kommen auch Serienfans auf ihre Kosten, denn auf Disney+ gibt es eine ganze Reihe weihnachtlicher Episoden von „Grey’s Anatomy“, „New Girl“, „9-1-1“ und natürlich „Die Simpsons“.

In den kommenden Wochen erscheinen zudem neue Serien, die mit einzigartigen Geschichten für jede Menge Unterhaltung sorgen werden. In FXs neuer Serie „English Teacher“ fragt sich Lehrer Evan Marquez, ob man im Beruf wirklich man selbst sein kann. Für Spannung sorgt die Serie „Unsichtbar“, die auf Eloy Morenos Roman basiert. Darüber hinaus erscheint „Star Wars: Skeleton Crew“ im Dezember. Und auch aus dem Doku-Bereich gibt es Neues: „Elton John: Never Too Late“ und die National Geographic Original Dokumentation „BLINK – Jeder Augenblick zählt“ kommen neu ins Programm.

Alle Neustarts bei Disney+ im Dezember im Überblick

3. Dezember

Jung Kook: I Am Still – The Original – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

„Star Wars: Skeleton Crew” – Staffel 1 (Star Wars)

4. Dezember

Light Shop – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

6. Dezember

Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub (Disney)

10. Dezember

„Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur“ (National Geographic)

11. Dezember

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Disney)

„Tracker” – Staffel 2 (Star)

DISNEY•PIXARS „Traum Studios“ – Staffel 1 (Pixar)

13. Dezember

„Unsichtbar“ – Staffel 1

“Elton John: Never Too Late” (OV/UT) (Star)

17. Dezember

The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer (Star) (OV/UT)

„BLINK – Jeder Augenblick zählt“ (National Geographic Original Dokumentation)

18. Dezember

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 1) (Marvel)

„The Rookie“ – Staffel 6 (Star)

FXs „English Teacher“ – Staffel 1 (Star)

20. Dezember

Miraculous World, London: At the Edge of Time (Disney)

Illana Glazer: Human Magic (Star) (OV/UT)

22. Dezember

What If…? – Staffel 3 (Marvel)

27. Dezember

John Williams in Tokyo (Star)