Keinesfalls verpassen: Wichtige Smartphone-Updates rollen aus

Besonders umtriebig war in den zurückliegenden Wochen einmal mehr Samsung. Zahlreiche Smartphones des koreanischen Herstellers haben ein Update auf das September-Patchlevel des Betriebssystems Android erhalten. Zu nennen wären hier unter anderem diverse Modelle aus der Foldable-Familie. Etwa das Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 oder auch das Galaxy Z Fold4. Für das Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3 lässt sich zudem das Update auf Android 12L nebst One UI 4.1.1 installieren.

Doch hat es den September-Patch zuletzt aber auch für verschiedene weitere Smartphones der Galaxy A- und Galaxy S-Familie gegeben. Aus der in Deutschland beliebten A-Klasse profitieren unter anderem Nutzer des Galaxy A71, des Galaxy A52 5G, des Galaxy A52 und des Galaxy A33 5G von einer entsprechenden Firmware-Aktualisierung. Für das Galaxy A51 gibt es zudem ein noch etwas größeres Update, das unter anderem die Kamera-Software verbessern soll.

In der S-Klasse steht das September-Update neuerdings auch für die Galaxy S10– und Galaxy S20-Serie zur Verfügung. Gleiches gilt für das Galaxy S21 FE. Und: Für andere Smartphones der Galaxy S21-Familie und die Galaxy S22-Modelle wird sogar schon der Oktober-Patch von Google zum Download angeboten. Mehr noch: Nutzer der S22- und S21-Serie können auch ein neues Update installieren, das zahlreiche neu entdeckte Fehler aus der Welt schafft und zudem die Leistung der Kamera optimiert.

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es aber auch. Denn wer ein Samsung Galaxy Note10 verwendet, bekommt ab sofort nur noch einmal pro Quartal ein Sicherheitsupdate für Android. Noch schlechter dran sind Nutzer des Galaxy Note9. Sie erhalten ab sofort nämlich gar keine Aktualisierungen für ihr Smartphone mehr. Hier ergibt gegebenenfalls eine Smartphone-Neuanschaffung Sinn.

Apple aktualisiert munter mit

Ungewöhnlich viele Smartphone-Aktualisierungen hat es in den zurückliegenden Tagen auch von Apple gegeben. Das hängt primär mit der Bereitstellung von iOS 16 zusammen, das mit der Vorstellung der neuen iPhone-14-Serie das Licht der Welt erblickt hat. Seitdem hat es mit iOS 16.0.1 (nur für iPhone 14 und iPhone 14 Pro) und iOS 16.0.2 schon zwei kleinere Aktualisierungen gegeben, die für eine bessere Leistung von unterstützten iPhones sorgen und einige neu entdeckte Fehler beseitigen.

Wer noch nicht auf iOS 16 aktualisieren möchte, kann stattdessen iOS 15.7 installieren. Auch bei dieser neuen Firmware sind verschiedene Fehlerbehebungen und Sicherheitsaktualisierungen mit von der Partie. Und solltest du noch ein iPhone 5s, iPhone 6 oder iPhone 6 Plus nutzen: iOS 12.5.6 schließt potenziell gefährliche Sicherheitslücken. Auch hier ist ein schnellstmögliches Update dringend zu empfehlen.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen auch für alle Nutzer des OnePlus 10 Pro. Denn sie können ab sofort OxygenOS 13 auf Basis von Android 13 installieren. Mehr noch: Auf ersten Geräten steht on top eine Aktualisierung auf die Firmware-Version C.20 zur Verfügung. Sie sorgt aber nur für einige, nicht näher spezifizierte Optimierungen hinsichtlich der Systemleistung.

Nutzer des OnePlus 9 und des OnePlus 9 Pro erhalten seit einigen Tagen die Möglichkeit, OxygenOS 12 C.64 zu installieren. Es beinhaltet neben einigen kleineren Optimierungen der Systemstabilität auch den August-Patch von Google zur Beseitigung neu entdeckter Sicherheitslücken. Und auch die Kamera wird verbessert. Es lassen sich nämlich nach einem entsprechenden Update drei weitere Filter nutzen und auch ein Langzeitbelichtungsmodus erhält auf beiden Smartphones Einzug.

Wichtig auch ein Update für das OnePlus Nord 2. OxygenOS 12 C.10 liefert nicht nur den September-Patch für Android, sondern beseitigt auch einen Fehler, der dazu führte, dass unter bestimmten Bedingungen die Frontkamera während Videotelefonaten einfrieren konnte. Das OnePlus Nord kann in bestimmten Szenarien sogar komplett abstürzen. Ein Update auf OxygenOS F.15 soll das verhindern; und liefert ebenfalls den September-Patch gleich mit. Und für das OnePlus Nord CE 5G ist ab sofort OxygenOS 12 C.07 verfügbar – ebenfalls mit kleineren Fehlerkorrekturen und September-Patch.

Außerdem neu: Nothing OS 1.1.4 für das Nothing Phone (1). Es hebt das Android-Sicherheitspatch-Level auf September 2022, verbessert aber auch die Kamera- und Display-Leistung. So verspricht der Hersteller nach dem Update unter anderem, dass weniger Unschärfen beim Aufnehmen von bewegten Objekten entstehen sollen.