Apple-Update löst Probleme beim iPhone 14 Pro früher als gedacht

Der Verkaufsstart des iPhone 14 und 14 Pro war in diesem Jahr geprägt von diversen Problemen. Neben Schwierigkeiten bei der Aktivierung einiger Apple-Apps sorgte auch die Kamera in Anwendungen von Drittanbietern für Frust bei den neuen Besitzern. Hinzu kommen nervige Popups beim Einfügen von kopierten Texten, die alle Geräte mit iOS 16 betreffen. All diese Probleme will Apple nun mit dem Update auf iOS 16.0.2 beheben.

iOS 16.0.2: Nicht nur beim iPhone 14 Pro hilfreich

Eigentlich hatte Apple zunächst gegenüber MacRumors gesagt, dass das Update erst in der kommenden Woche erscheinen sollte. Vor einigen Stunden sorgte das Unternehmen aus Kalifornien für eine Überraschung und veröffentlichte die neue Software schon deutlich früher.

Im Gegensatz zu iOS 16.0.1 ist das nun verfügbare Update für alle iPhones erhältlich, die mit iOS 16 kompatibel sind. Es behebt nicht nur die „Wackelkamera“ des iPhone 14 Pro in diversen Apps wie Instagram oder TikTok. Die integrierte Kamera-App war nicht betroffen. Daher war schnell klar, dass es sich um ein Problem handelte, welches softwareseitig behoben werden kann. In einigen Fällen sorgte der Fehler jedoch im Nachhinein für ein Hardware-Problem, sodass die Kamera nicht mehr korrekt fokussieren konnte. Hier hilft dann nur die Reparatur beziehungsweise Austausch des Smartphones.

Laut Apple soll es auch die wiederholt auftauchenden Warnhinweise beim Kopieren und Einfügen von Inhalten beseitigen. Dies betrifft nicht nur das iPhone 14 oder 14 Pro. Ein weiterer Fehler, der dafür sorgen konnte, dass bei der Einrichtung eines iPhones das Display schwarz blieb, soll ebenfalls der Vergangenheit angehören. Besitzer eines iPhone X, iPhone XR oder iPhone 11 mit einem reparierten Bildschirm, der nicht länger auf Touch-Eingaben reagierte, dürfen sich auch über iOS 16.0.2 freuen. Diese Fehler sollen nämlich auch behoben sein.

iOS 16.0.2 kann wie gewohnt ab sofort über die integrierte Software-Update-Funktion installiert werden. Diesen findest du unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate.