Diese 11 Samsung-Smartphones bekommen Android 13 noch dieses Jahr

Aktuell arbeitet Samsung daran, das Android 13 Update für seine Smartphones fertig zu stellen. Zusammen mit der eigenen Oberfläche One UI 5 soll die Verteilung schon bald beginnen. Im vergangenen Jahr war man nach Google selbst der erste Hersteller, der das Update an seine Kunden verteilte.

Das können Android 13 und One UI 5

Neben einer besseren Kontrolle über deine Benachrichtigungen und anderen Features aus dem Android 13 Update können sich Samsung-Nutzer über eine polierte Oberfläche mit mehr Farben und neuen Widgets freuen. Alle Neuerungen in One UI 5 haben wir dir hier zusammengefasst.

Und bei Samsung soll das Ganze auch in diesem Jahr wieder schnell auf den Geräten der Kunden kommen. Ein Bericht der Samsung-Experten bei SamMobile zeigt, dass noch in diesem Jahr 11 Modelle mit dem Update rechnen können.

Samsung Galaxy S Reihe

Die ersten Modelle, die Android 13 und One UI 5 erhalten, sind Samsungs aktuelle Flaggschiffe. Also das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra. Wenig später sollen die Vorjahres-Modelle Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra folgen. Die günstigere Fan-Edition des Galaxy S21 wird nicht explizit genannt, könnte also auch erst Anfang nächsten Jahres dabei sein.

Samsungs Falt-Smartphones sind auch vorn mit dabei

Mit über 99 Prozent Marktanteil in Europa ist Samsung hierzulande der erfolgreichste Hersteller von Falt-Smartphones. Auch bei den Updates genießen die Vorzeige-Smartphones der Koreaner eine hohe Priorität. So sollen auch das Galaxy Flip4 und Fold4 das Android-13-Update noch in diesem Jahr erhalten. Die entsprechenden Vorjahres-Modelle Galaxy Flip3 und Fold3 sollen kurze Zeit später folgen.

Überraschung aus der Mittelklasse

Eine erfreuliche Nachricht gibt es auch für Nutzer preiswerterer Smartphones. Zumindest, wenn du ein Galaxy A53 dein Eigen nennen kannst. Denn laut dem SamMobile-Bericht soll dieses Mittelklasse-Smartphone das große Update noch in diesem Jahr erhalten. Damit könnte Samsung seinen erstklassigen Update-Support in allen Preisklassen unterstreichen und den Käufern des beliebten Mittelklasse-Smartphones eine Freude bereiten. Denn ganze vier Jahre Update-Support bietet in dieser Preisklasse kein anderer Hersteller.