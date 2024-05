Vonovia und Vodafone weiten ihre Zusammenarbeit bei der Medien-Versorgung von Mietern aus. Im Juli 2024 werden 120.000 zusätzliche Wohneinheiten in ganz Deutschland wieder Zugang zum Vodafone-Kabelnetz haben. Gleichzeitig verlieren sie den Zugang zum Telekom-Netz – zumindest auf der Koaxial-Infrastruktur. Denn Vodafone wird ab Juli deutschlandweit Wohnungen aus dem Bestand von Vonovia versorgen, die bislang von der Telekom mit Kabelfernsehen versorgt wurden. Auch das Internet über die Kabelleitung ist davon betroffen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Partner in der Zentrale von Vonovia in Bochum unterzeichnet.

Vodafone übernimmt Versorgung von 120.000 Wohnungen

Die neu hinzugekommenen 120.000 Wohnungen seien in den vergangenen Jahren mehrheitlich über DSL-Technologie von Wettbewerbern mit Internet versorgt worden, heißt es von Vodafone. Diese Anschlüsse sind von der Vereinbarung nicht betroffen. Hast du als Vonovia-Mieter einen Telekom-DSL- oder VDSL-Anschluss, so kannst du ihn weiter nutzen. Du bekommst aber eine weitere Zugangsmöglichkeit zum Internet hinzu. Denn durch die Kabel-Vereinbarung zwischen Vodafone und Vonovia kannst du künftig auch das Vodafone-Kabel nutzen, um einen Internetanschluss zu buchen.

Übrigens betrifft der Vorgang nicht alle Vonovia-Wohnungen, die die Telekom heute versorgt. Ein Sprecher der Telekom teilte uns auf Nachfrage mit, die Telekom habe kürzlich einen neuen Vertrag unterzeichnet, der die Versorgung von weiteren 30.000 Haushalten mit Glasfaser umfasst. Generell gehöre das Thema Kabel TV als wichtiger Bestandteil zur Strategie. Einen Großteil der Kabelbestände habe man langfristig verlängert und in den vergangenen zwei Jahren viele neue Verträge auf FTTH-Grundlage mit TV-Grundversorgung abgeschlossen.

Das musst du tun, wenn du betroffen bist

Für den Fernsehempfang hast du als Mieter in einer betroffenen Wohnung die Möglichkeit, das Signal aus der Kabeldose künftig von Vodafone zu beziehen. Im Zuge des Wegfalls der Umlagefähigkeit für Kabel-TV bist du dazu aber nicht verpflichtet. Du kannst zum Umstellungszeitpunkt einen Direktvertrag mit Vodafone abschließen, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch einen anderen Anbieter, etwa per Streaming, nutzen, wenn du das möchtest. Vonovia sei aktuell dabei, die von der Änderung betroffenen Mieterinnen und Mieter, über den genauen Umstellungszeitpunkt und die neuen Angebote zu informieren. Den Zugang zum gewohnten Telekom-Kabelschluss wirst du allerdings mit der Umstellung verlieren.

Der Vodafone Basis-Fernsehtarif für Mieter heißt TV Connect Start und umfasst 97 Fernsehprogramme, darunter 28 zumeist öffentlich-rechtliche Sender in HD-Qualität sowie regionale und fremdsprachige Sender. Der Anschluss kostet monatlich weniger als zehn Euro. Wer mehr Sender in HD, zeitversetzt Fernsehen, Sendungen aufnehmen und Streaming-Portale wie Netflix, Amazon Prime oder DAZN unter einem Dach haben will, kann bei Vodafone Giga-TV und weitere TV-Optionen dazubuchen. Hier startet Vodafone in dieser Woche neue Angebote.

