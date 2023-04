Inflation bei Internet & Mobilfunk: Telekom, Vodafone & O2 erhöhen die Preise Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

Die Inflationsrate in Deutschland lag zuletzt bei 7,4 Prozent, in der Spitze im vergangenen Jahr bei 10,4 Prozent. Das geht auch nicht an den Preisen für Internet und Mobilfunk vorbei. So erhöhen Telekom, Vodafone und O2 die Preise.