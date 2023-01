O2 wird teurer: Das sind die neuen O2 Mobile-Tarife

Die Tarifschiene O2 Free ist ab dem 5. April Geschichte. Stattdessen wird das Mobilfunkgebot ab April auf den Namen O2 Mobile setzen. Das klingt nach „Alter Wein in neuen Schläuchen“ – und das ist es größtenteils auch. Zwar erhöht O2 die Grundkosten für Neukunden und in vielen Fällen auch das monatliche Datenvolumen sowie die maximal mögliche Datenrate per LTE und 5G. Doch im Kern sind die neuen O2-Mobile-Tarife eine Weiterentwicklung von O2 Free und kein komplett neues Tarifschema. In der Spitze bekommst du jetzt bis zu 140 GB monatlich. Auch die echten Flatrates unter dem (neuen) Namen O2 Mobile Unlimited werden teurer. Da sich bei einer Daten-Flatrate das Datenvolumen nicht mehr erhöhen lässt, bekommst du hier lediglich eine höhere Datenrate für deine LTE- und 5G-Verbindung.

Das sind die neuen O2 Mobile-Tarife

Im Kern bleiben die O2 Mobile Tarife identisch zu den bisherigen O2-Free-Tarifen. Sie kosten aber 3 Euro im Monat mehr. Das entspricht den angekündigten 10 Cent pro Tag, die ein Tarif für Neukunden laut Vorankündigung teurer werden sollte. Gleichzeitig gibt’s mehr Datenvolumen. 2022 hatte O2 mit dem Grow-Vorteil einen mitwachsenden Mobilfunktarif erfunden. Jedes Jahr steht darüber mehr Datenvolumen zur Verfügung. Deine Treue als Kunde soll also belohnt werden. O2 Grow gibt es jedoch bis dato nur als eigenständigen Tarif. Jetzt macht O2 ihn zum zentralen Kundenvorteil des neuen Mobilfunk-Portfolios. Das heißt, je nach Tarif bekommst du pro Jahr zwischen 1 und 10 GB monatlich zusätzliches Datenvolumen. Nach fünf Jahren hättest du also im O2 L Boost monatlich 190 GB zur Verfügung.

Alle Tarife bekommen außerdem einen höheren Downstream für Daten per LTE und 5G. Den Unterschied zwischen den bisherigen 225 Mbit/s und den neuen 300 Mbit/s maximale Datenrate wirst du aber auf dem Smartphone kaum spüren. Neu ist, dass in den S-Tarifen auch 5G enthalten sein wird.

Stanbd: 23.1.2023 O₂ Free S

O₂ Mobile S O₂ Free S Boost

O₂ Mobile S Boost O₂ Free M

O₂ Mobile L O₂ Free M Boost

O₂ Mobile S Boost O₂ Free L

O₂ Mobile L O₂ Free L Boost

O₂ Mobile S Boost Grundgebühr bei 24 Monaten Vertragslaufzeit 19,99 Euro

ab 5.4.: 22,99 Euro 24,99 Euro

ab 5.4.: 27,99 Euro 29,99 Euro

ab 5.4.: 32,99 Euro 34,99 Euro

ab 5.4.: 37,99 Euro 39,99 Euro

ab 5.4.: 42,99 Euro 44,99 Euro

ab 5.4.: 47,99 Euro Netz 4G LTE

ab 5.4.: 4G LTE & 5G 4G LTE

ab 5.4.: 4G LTE & 5G 4G LTE & 5G 4G LTE & 5G 4G LTE & 5G 4G LTE & 5G monatliches Datenvolumen 3 GB

ab 5.4.: 4 GB 6 GB

ab 5.4.: 8 GB 20 GB

ab 5.4.: 25 GB 40 GB

ab 5.4.: 50 GB 60 GB

ab 5.4.: 10 GB 120 GB

ab 5.4.: 14 GB Grow (ab 5.4.) Jedes Jahr 1 GB/Monat zusätzlich Jedes Jahr 1 GB/Monat zusätzlich Jedes Jahr 5 GB/Monat zusätzlich Jedes Jahr 5 GB/Monat zusätzlich Jedes Jahr 10 GB/Monat zusätzlich Jedes Jahr 10 GB/Monat zusätzlich maximale Download-Geschwindigkeit 225 Mbit/s

ab 5.4. 300 MBIt/s 225 Mbit/s

ab 5.4. 300 MBIt/s 225 Mbit/s

ab 5.4. 300 MBIt/s 225 Mbit/s

ab 5.4. 300 MBIt/s 300 Mbit/s 300 Mbit/s bis zu neun SIM-Karten ohne Aufpreis --- inklusive --- inklusive --- inklusive jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Das sind die neuen Unlimited-Tarife

Wie eingangs erwähnt, ändert sich bei den Unlimited-Tarifen neben dem Namen nur wenig. Sie werden jeweils 3 Euro monatlich teurer und bekommen einen höheren Downstream. Der O2 Mobile Unlimited Basic bietet bis zu 3 Mbit/s im Up- und Download, der O2 Mobile Unlimited Smart bis zu 15 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload. Und O2 Mobile Unlimited Max bleibt unverändert bei 500 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Dabei solltest du aber bedenken, dass O2 selbst im Kleingedruckten davon spricht, dass durchschnittlich im Netz eine Datenrate von 58,3 Mbit/s erreicht wird.

Stand: 23.1.2023 O₂ Free Unlimited Basic

O₂ Mobile Unlimited Basic O₂ Free Unlimited Smart

O₂ Mobile Unlimited Smart O₂ Free Unlimited Max

O₂ Mobile Unlimited Max Grundgebühr bei 24 Monaten Vertragslaufzeit 29,99 Euro

ab 5.4.: 32,99 Euro 39,99 Euro

ab 5.4.: 42,99 Euro 59,99 Euro

ab 5.4.: 62,99 Euro Netz 4G LTE & 5G 4G LTE & 5G 4G LTE & 5G monatliches Datenvolumen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt maximale Download-Geschwindigkeit 2 Mbit/s

ab 5.4.: 3 MBit/s 10 Mbit/s

ab 5.4. 15 Mbit/s 500 Mbit/s jetzt bestellen jetzt bestellen jetzt bestellen

Rabatt für Kombi-Kunden

Mit dem Kombi-Vorteil kannst du auch bei O2 Mobile zusätzliche Mobilfunktarife zum dauerhaft halben Preis buchen. Bekannte Features wie die Connect-Option der Boost-Tarife, mit der du das Datenvolumen für bis zu zehn mobile Endgeräte nutzen kannst, sowie der 10-Euro-Rabatt für “Junge Leute” gelten ebenfalls weiterhin. Auch für Bestandskunden ändert das neue O2 Mobile Portfolio nichts. Sie können im Rahmen einer Vertragsverlängerung in einen der neuen Tarife wechseln. Bis dahin bleiben die Konditionen wie vereinbart – auch bei Vertragsabschlüssen bis zum 4. April.

Übrigens: In allen Tarifen ist stets eine Telefon- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands enthalten und alle Tarife können ohne Aufpreis im Rahmen der übliche Fair-Use-Regelungen auch im EU-Ausland genutzt werden.