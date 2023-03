O2: Prepaid-Tarife werden teurer – dafür neuer WhatsApp-Vorteil

Kaum geht Vodafone mit einem neuen CallYa Jahrestarif auf Kundenfang, kündigt auch Wettbewerber Telefónica Deutschland neue Prepaid-Tarife bei O2 an. Und die haben es in sich. Denn sie werden im Vergleich zu den bisher erhältlichen Prepaid-Tarifen zwar auf der einen Seite teurer, dafür gibt es aber auch mehr mobiles Datenvolumen, das für Internetausflüge nutzbar ist. Erhältlich sind die neuen Tarife ab dem 5. April 2023.

Bisher bietet O2 drei klassische Prepaid-Tarife an, die neben einer Sprach- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands auch eine Internet-Flat mit bis zu 225 Mbit/s im Downstream per LTE beinhalten. Kostenpunkt: knapp 10, 15 oder 20 Euro pro vier Wochen mit einem Datenvolumen von 3,5 GB, 6,5 GB respektive 12,5 GB.

Ab dem 5. April sind im Tarif O2 Prepaid S für Neukunden 6 GB inklusive, also 2,5 GB mehr als bisher. Dafür verlangt O2 aber auch 12,99 Euro pro vier Wochen. Also 3 Euro mehr. Im O2 Prepaid M erhöht sich das nutzbare Datenvolumen auf 12 GB. Es stehen also 5,5 GB pro vier Wochen mehr zur Verfügung. Die Grundgebühr steigt dafür auf 17,99 Euro. Und im Tarif O2 Prepaid L gibt es künftig 18 GB Datenvolumen – ebenfalls 5,5 GB mehr als bisher – und dafür sind alle vier Wochen 22,99 Euro zu zahlen. In den ersten vier Wochen gilt ein einmaliger Vorteilspreis in Höhe von 9,99 Euro, 14,99 Euro oder 19,99 Euro.

Weiter kein 5G in Prepaid-Tarifen von O2

Schade: Das 5G-Netz von O2 steht Prepaid-Kunden auch weiterhin nicht zur Verfügung. Wer es nutzen möchte, muss einen Laufzeitvertrag bei O2 abschließen. Im LTE-Netz von O2 liegt die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit für Prepaid-Kunden, wie bisher gewohnt, bei 225 Mbit/s. Im Upload sind bis zu 50 Mbit/s möglich. Die tatsächliche Surfgeschwindigkeit ist allerdings davon abhängig, wie viele Nutzer parallel in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind.

Ist das alle vier Wochen zur Verfügung gestellte Datenvolumen verbraucht, reduziert sich die Surfgeschwindigkeit auf 384 Kbit/s. Das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den bisher nutzbaren Prepaid-Tarifen, bei denen eine Drosselung der Surfgeschwindigkeit auf 32 Kbit/s erfolgt. Langsames, mobiles Surfen sollte mit 384 Kbit/s eher möglich sein als mit der bisherigen Beschränkung. Viel wichtiger aber: Die Nutzung von WhatsApp und anderen Messengern bleibt ohne Abbruch der Datenverbindung gewährleistet. Auch Anrufe über WhatsApp sollen weiter funktionieren, verspricht O2.

O2 verschenkt zusätzliches Datenvolumen ohne Aufpreis

Für Urlauber wichtig: Sämtliche Inklusivleistungen stehen auch im EU-Ausland inklusive Norwegen, Island und Liechtenstein zur Verfügung. EU-Roaming ist also auch bei den neuen Prepaid-Tarifen von O2 wie gewohnt inklusive. Bonus: Wer sich dafür entscheidet, seinen neuen Wunschtarif per Lastschrifteinzug zu bezahlen, darf sich alle vier Wochen über 0,5 Gigabyte LTE-Datenvolumen extra freuen. Zudem gibt es einen sogenannten App-Bonus, der sich jeden Monat über die Mein O2-App buchen lässt. Auf diese Weise steht alle vier Wochen 1 GB extra zur Verfügung.

Bestandskunden können zu den gewohnten Konditionen ihre Prepaid-Tarife von O2 weiter benutzen. Oder sie wechseln in einen der neuen Tarife, um die genannten Vorteile in Anspruch nehmen zu können. Dann erhöht sich aber eben auch die alle vier Wochen zu zahlende Grundgebühr.