Vodafone DSL & Kabel mit Preiserhöhung: Diese Bestandskunden müssen bald mehr bezahlen

Vodafone passt die Preise bei vielen älteren DSL– und Kabel-Festnetztarifen an. Das erklärte ein Sprecher von Vodafone gegenüber inside digital und bestätigte damit einen Bericht von Verivox. Der Preisvergleicher hatte zuerst darüber berichtet, dass Bestandskunden derzeit per Post über die Preiserhöhungen informiert werden. Nach Angaben von Vodafone werden betroffene Kunden bis Juni informiert, dass ihr Anschluss teurer wird. Doch eins ist laut Vodafone klar: „Es kommt zu Preisanpassungen bei allen alten Festnetztarifen für Kabel und DSL, die vor dem 15. November 2022 abgeschlossen wurden.“

So begründet Vodafone die Preiserhöhung

Zur Begründung lässt Vodafone verlauten, die Kosten für Telekommunikationsanbieter seien „im vergangenen Jahr signifikant gestiegen“. Zahlreiche Mobilfunk- und Festnetz-Betreiber hätten deshalb die Preise für ausgewählte Dienste angeglichen, heißt es in der Stellungnahme. „Auch Vodafone passt die Preise bei alten DSL- und Kabel-Festnetz-Tarifen an.“ Die Preisanpassungen gelten im Regelfall sechs Wochen nach Eingang der Kundeninformation und dann mit Beginn des neuen Rechnungszyklus.

Kunden, die eine solche Ankündigung der Preisanpassung im Briefkasten finden, haben verschiedene Möglichkeiten. So ermöglicht Vodafone nach eigenen Angaben den direkten Wechsel in adäquate Tarife aus dem aktuellen GigaZuhause-Portfolio mit mehr Leistung. Die seit Herbst 2022 geltenden GigaZuhause-Produkte bleiben ebenso wie sämtliche GigaCube– und Glasfaser-Tarife unverändert bestehen.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres bekamen einzelne Vodafone-Kunden in Bestandstarifen Preiserhöhungen zugeschickt. Das sei allerdings kein Test gewesen, wie die Kunden auf die Preismaßnahme reagieren, teilte Vodafone mit. Vodafone überprüfe in regelmäßigen Abständen seine Tarifangebote und nehme vereinzelte Preis- und Tarifanpassungen im Festnetz vor. „Dies geschieht, um Produkte aus unterschiedlichen Welten zu harmonisieren“, so das Unternehmen.

Kunden können Tarif wechseln oder (außerordentlich) kündigen

Kunden, die weder in einen aktuellen GigaZuhause-Tarif wechseln noch die Preiserhöhung akzeptieren wollen, können ein außerordentliches Kündigungsrecht nutzen. Das betreffe auch Kunden im Tarif GigaCable Max. Diesen hatte Vodafone immer wieder – auch 2022 noch – aktionsweise für „dauerhaft“ 39,99 Euro beworben. Gegen dieses Werbeversprechen scheint man nun unter Einräumung eines Kündigungsrechts zu verstoßen.

Allerdings ist dieses außerordentliche Kündigungsrecht nur für Kunden notwendig, die sich noch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit befinden. Für Kunden außerhalb der Mindestvertragslaufzeit gilt laut Telekommunikationsgesetz ein monatliches Kündigungsrecht. Wir würden dir in diesem Fall empfehlen, deinem neuen Anbieter die Kündigung zu überlassen, um einen geregelten Übergang zu ermöglichen.