Illegale Ladesäulen in Deutschland: Stromproblem ist real Hayo Lücke 3 Minuten

Stell dir vor, du nutzt eine Ladesäule, aber sie ist gar nicht rechtmäßig in Betrieb. Gibt's nicht? Gibt's doch. Und zwar unzählige Male mitten in Deutschland. Das hat jetzt eine neue Recherche des "Handelsblatt" aufgedeckt. Besserung ist zwar in Sicht, aber nur halbherzig.