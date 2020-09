IFA 2020: So bist du live dabei und gewinnst ein Smartphone

Die IFA in diesem Jahr ist eine ganz andere als in den Jahren zuvor. Ein Virus machte der Messe einen Strich durch die Rechnung, weshalb nur wenige Fachbesucher zugelassen sind. Das macht aber nichts. Die Zukunft ist ohnehin digital. Wir nehmen dich auf die digitale Reise mit und bringen die IFA live auf dein Smartphone, Tablet oder Computerbildschirm. Apropos Smartphone: Du hast bei uns heute die Chance, ein Smartphone der Zukunft zu gewinnen. Dabei geht es um das Motorola Moto G 5G Plus, das bei uns im Test 4 von 5 möglichen Sternen abgesahnt hat.

Alles, was du dafür tun musst, ist: Bei Facebook in unseren Livestream schalten, den wir gemeinsam mit NextPit realisieren und dort eine Person markieren, mit der ihr nächstes Jahr wieder gerne zur IFA fahren würdet.

Du nutzt Facebook nicht? Kein Problem. Kommentiere einfach unter unserem Artikel, welches Thema dir von unserem IFA-Livestream am besten gefallen hat und warum. So landest du auch im Lostopf. Am Ende unseres heutigen Livestreams geben wir den Gewinner des Motorola Moto G 5G Plus bekannt.

IFA 2020 Live: Das erfährst du heute

Einschalten lohnt sich. Denn unsere Themen sind so bunt und vielfältig wie ein Blumenstrauß. Unter anderem sprechen wir mit Experten darüber, wie das Smartphone sich verändern wird. Ist es in Zukunft gefaltet, gerollt oder gar durchsichtig? Zudem geht es bei uns um günstige und umweltfreundliche Alternativen zum iPhone, Galaxy S20 und Co.

Darüber hinaus erfährst du, wie es sein kann, dass Bilder und Videos von neuen Handymodellen bereits vor der offiziellen Präsentation ins Internet gelangen. Das sind nur drei Themen, über die wir in unserem heutigen Live-Format „Tech & Tea“ von der IFA sprechen werden. Und natürlich nehmen wir dich mit auf einen digitalen Rundgang und zeigen dir, wie die IFA dieses Jahr ganz ohne Besucher aussieht. Hier ist ein detaillierter Zeitplan mit allen Themen: