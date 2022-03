Google ändert Play Store: Diese Inhalte verschwinden schon bald

Google ändert den Play Store und lässt beliebte Inhalte wie TV-Shows und Filme aus ebenjenem verschwinden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Inhalte vollkommen aus Googles Sortiment gelöscht werden. Stattdessen sollen sie ihr neues Zuhause künftig in Google TV finden. Ziel der Umstrukturierung soll es sein, die einzelnen Inhalte jeder App klarer abzugrenzen.

Google ändert den Play Store – Inhalte finden ein neues Zuhause

So mancher erinnert sich vielleicht noch daran, dass Googles Play Music-Service einst durch YouTube Music abgelöst wurde. Ähnliche Beweggründe stecken auch hinter dieser Neusortierung von Inhalten. Google möchte den Fokus jeder einzelnen App beschränken, sodass der Play Store deine Anlaufstelle für Games und Apps bleibt. Filminhalte sollen jedoch über die Google TV-App verfügbar sein. Das mag den Vorteil haben, dass eine klarere Differenzierung zwischen den einzelnen Inhalten entsteht. Zugleich bedeutet es jedoch ebenso, dass man mehr Apps auf allen Geräten installieren muss, um auf alles zugreifen zu können.

Ein Argument spricht dennoch für diese neue Unterteilung. Denn Googles TV-App wurde im letzten Jahr so umstrukturiert, dass sie dir helfen soll, alle Inhalte all deiner liebsten Streaming-Apps an einer Stelle zu finden. Google splittet also nicht nur die unterschiedlichen Inhalte innerhalb seiner angebotenen Dienste, sondern versucht dir gleich einen Mehrwert zu bieten. Neben der Übersicht aus Inhalten zu all denen Streaming-Apps an einem Ort, soll die App dir erleichtern, Neues zu entdecken. Die Google TV-App generiert Empfehlungen für dich, die auf dem basieren, was du bisher angesehen hast.

Was passiert mit gekauften Inhalten?

Hast du bereits Filme oder TV-Shows in deinem Google Play Store gekauft, wirst du diese Inhalte nicht verlieren. Stattdessen wirst du weiterhin Zugriff auf deine Käufe haben, da sie noch immer mit deinem Google-Account verknüpft sind. Sie werden jedoch nicht mehr länger über den Google Play Store für dich zur Verfügung stehen, sondern in der Google TV-App. Wer also bereits gekaufte Inhalte wieder ansehen möchte, muss sich die Google TV-App dafür installieren. Ebenso kannst du deine Film-Käufe auch weiterhin in der YouTube-App abspielen. Die meisten Android-Smartphones haben die App vorinstalliert. Solltest du sie nicht besitzen, kannst du sie aus dem Google Play Store herunterladen. Dort findet sich auch die Google TV-App, mit der du auf deine alten Inhalte zurückgreifen kannst.

Google ändert den Play Store – Inhalte ziehen ab Mai 2022 um

Laut Google soll die Google TV-App ab Mai 2022 das neue Zuhause für all deine gekauften oder geliehenen Filme und Serien werden. Ein exaktes Datum wurde dabei jedoch noch nicht genannt. Die Google TV-App ist sowohl auf Android-Smartphones als auch auf Tablets für dich verfügbar. Von diesem Moment an werden Filme und Serien dann nicht länger im Google Play Store unterstützt. Spiele, Bücher und Apps werden dir aber weiterhin wie gewohnt im Google Play Store zur Verfügung stehen. Google TV soll dir jedoch die gleiche Nutzererfahrung bieten, wie du sie von Google Play Movies & TV gewohnt bist. Das bedeutet, dass dir auch hier die neusten Erscheinungen, Ausleih-Deals und Empfehlungen zur Verfügung stehen.