Genfer Autosalon abgesagt: Neue Autos gibt es trotzdem reichlich

Jetzt weiterlesen

Endlich offiziell: Eigentlich hätte das erste Konzeptfahrzeug des neuen BMW i4 nach vielen Gerüchten in dieser Woche auf dem Autosalon in Genf präsentiert werden sollen. Die Messe fällt aber wegen der Coronavirus-Epidemie aus und so hat BMW am Dienstag aus der geplanten Messe-Premiere eine Online-Präsentation gemacht.