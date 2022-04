Games with Gold: Gratis Xbox Games im April

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im April wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahinter steckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos mit Games with Gold: Another Sight

Viele Leute haben eine Faszination für das viktorianische London entwickelt. Es symbolisiert eine Zeit des nahezu unaufhaltbaren Fortschritts, in der die Industrialisierung uns rasant vorantrieb und der Himmel die einzige Grenze war. In “Another Sight” tauchst du nun in diese Welt ein. Du spielst als Kit, einem mutigen Mädchen, welches tragischerweise bei einem Unfall ihr Augenlicht verliert. Doch sie freundet sich mit einem mysteriösen Kater namens Hodge an, welcher ihr den Weg durch die Welt weist. Du kannst dir dieses Steampunk-Abenteuer bis zum 30. April kostenlos mit Xbox Live Gold sichern. Das Spiel ist auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielbar.

Auch kostenlos: Hue

In “Hue” dreht sich alles um die Welt der Farben. Du findest dich in diesem Puzzle-Abenteuer in einer grauen Welt wieder, in der du dich auf die Suche nach deiner verschwundenen Mutter begibst. Dabei nutzt du die Macht der Farben, um Hindernisse einfach aus dem Weg zu schaffen. Doch sei gewarnt: Hinter jedem Hindernis lauern Gefahren, welche es zu bestreiten gilt. Schaffst du es, alle Gefahren zu überwinden und deine Mutter aus dieser grauen Welt zu retten? Finde es ab dem 16. April heraus, denn ab dann kannst du dir das Spiel kostenlos sichern. Es ist für die Xbox Series X/S und die Xbox One verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Xbox 360 Games with Gold: Outpost Kaloki X

Hast du jemals davon geträumt, Limonade im Weltraum zu verkaufen? Nein? Dann ist es jetzt an der Zeit, damit anzufangen. In “Outpost Kaloki X” geht es nämlich darum, den Weltraum zu deinem Business-Venture zu machen. Verkaufe Limonade, errichte Spielhallen außerhalb der Erde und vieles mehr. Deiner Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Das Spiel ist jetzt kostenlos verfügbar, doch es bleibt nicht lang. Sicher dir noch bis 15. April dein Ticket in den Weltraum und baue deinen eigenen Limonadenstand auf. Das Spiel gibt es für die Xbox Series X/S, Xbox One sowie die Xbox 360.

Xbox 360: MX vs ATV Alive

“MX vs ATV Alive” ist ein Rennspiel, in dem es darum geht den gesamten Globus mit deiner Traummaschine zu erobern. Fahre auf Strecken in der ganzen Welt und erkunde immer neue Areale. Ob Schlamm, Regen oder Schnee, dein Traumauto ist unaufhaltbar. Passe es ganz an deine Wünsche an und gehe so sicher, dass du auf jedes rasante Rennen perfekt vorbereitet bist. Ab dem 15. April steht das Spiel dir 15 Tage lang kostenlos zur Verfügung. Spielen kannst du es auf der Xbox Series X/S, der Xbox One und auf der Xbox 360.