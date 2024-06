Die Spiele des in Deutschland stattfindenden Turniers kannst du einerseits abwechselnd bei ARD, ZDF und RTL sehen, andererseits über den Telekom–Streaming-Dienst Magenta TV. Die Spiele von ARD und ZDF ohne Kabel und Satellit zu sehen, ist einfach. Beide Anbieter streamen ihre Inhalte über ihre jeweiligen Mediatheken live. Du brauchst dich dafür nicht anmelden und es entstehen keine Kosten. Nutzen kannst du die beiden Mediatheken auf allen erdenklichen Internetgeräten vom PC bis hin zum Smart TV. Das Einzige, was du benötigst, ist ein halbwegs schneller Internetzugang. 6 Mbit/s im Downstream sollten ausreichen.

ARD und ZDF ohne Kabel & Satellit empfangen

Klar, ARD und ZDF sind klassischerweise TV-Sender. Doch du brauchst keinen Kabelanschluss oder eine Satellitenanlage. Selbst eine DVB-T-Antenne ist nicht notwendig. Davon ausgehen, dass du einen Fernseher hast, den du sonst für Netflix und Co nutzt, kannst du auf diesem auch Das Erste der ARD und das Programm des ZDF schauen. Lad dir dazu einfach die Apps der beiden Sender herunter und klicke dich in die Live-Rubrik. Dort findest du, solange du mit einer deutschen IP-Adresse online bist, das Live-Programm und damit auch die Spiele.

Hast du gar keinen Fernseher mehr im Haus, so bleiben dir immer noch PC, Tablet und Smartphone. Entweder, du nutzt die App von ARD und ZDF oder du schaust direkt über den Browser unter live.daserste.de oder live.zdf.de – ganz ohne Anmeldung. Auch hier gilt: Du benötigst eine deutsche IP-Adresse, was üblicherweise innerhalb Deutschlands aber kein Problem ist. Bist du aber gerade im Ausland im Urlaub, wirst du die Streams nicht sehen können.

Welche Spiele der Fußball-EM 2024 zeigt RTL?

Die Spiele bei RTL zu sehen, ohne einen klassischen TV-Anschluss zu haben, ist deutlich schwerer. Denn der Sender versteckt seine Inhalte gerne hinter einer Bezahlschranke. Es gibt nur wenige Dienste im Internet, wo du RTL als Stream sehen kannst – zweifelhaft, ob sie legal sind. RTL selbst vermarktet seinen Livestream über RTL+. Ein monatlich kündbares Abo kostet 6,99 Euro monatlich.

Sonntag, 16. Juni 2024, 15 Uhr – Polen gegen Niederlande

Montag, 17. Juni 2024, 15 Uhr – Rumänien gegen Ukraine

Dienstag, 18. Juni 2024, 18 Uhr – Türkei gegen Georgien

Mittwoch, 19. Juni 2024, 15 Uhr – Kroatien gegen Albanien

Freitag, 21. Juni 2024, 15 Uhr – Slowakei gegen Ukraine

Samstag, 22. Juni 2024, 15 Uhr – Georgien gegen Tschechien

Die weiteren sechs EM-Spiele, die RTL in TV und Stream zeigt, entscheiden sich kurzfristig, auf jeden Fall dabei ist ein Achtelfinale und ein Viertelfinale.

Telekom zeigt alle Spiele in UHD-Qualität

Alternativ zum Hopping durch die Mediatheken bietet dir die Telekom mit Magenta TV eine Alternative an: Exklusiv nur bei MagentaTV werden fünf Spiele der Fußball-EM zu sehen sein, darunter die entscheidenden Spiele in der deutschen Gruppe und ein Achtelfinale. MagentaTV ist somit der einzige Anbieter, der alle EM Spiele 2024 live übertragen kann. Die Inhalte werden zur EM auf drei Sendern FUSSBALL.TV 1 bis 3 präsentiert – mit zusätzlichen Angeboten zu den Top-Spielen wie einem Taktik Feed und einer Reaction Show. Darüber hinaus können Kunden mit MagentaTV Boxen alle Spiele auch in UHD-Qualität verfolgen.

Magenta TV kannst du ebenfalls auf allen erdenklichen Endgeräten, die Internetfähig sind. Bei den großen Smart-TV-Herstellern wird lediglich LG nicht unterstützt, hier benötigst du einen zusätzlichen Empfänger wie die MagentaTV One Box. Magenta TV bekommst du in der monatlich kündbaren Variante für 10 Euro, enthalten sind dann auch alle üblichen linearen Sender, sodass du auf Wunsch auch alle anderen TV-Programme sehen kannst. Die Streams funktionieren auch im EU-Ausland. Wichtig: Auch wenn MagentaTV von der Deutschen Telekom ist, kannst du den Dienst mit jedem Internetanschluss nutzen.

Hast du keine Lust auf Magenta TV, kannst du die Sender von ARD, ZDF und RTL übrigens auch ganz legal und normal per Stream schauen. Neben Magenta TV bieten auch andere Streaming-Dienste wie Zattoo oder waipu.tv entsprechende Dienste an. Du solltest darauf achten, dass dein Tarif monatlich kündbar ist, wenn dich Fernsehen sonst nicht interessiert. Übrigens: Diese Dienste funktionieren auch im EU-Ausland.

Jetzt weiterlesen Magenta TV für 0 Euro? Das ist dran an der Kabel-TV-Alternative