FritzOS 7.50: Diese AVM-FritzBox-Modelle bekommen neue Funktionen

Wenn du eine der Glasfaser–FritzBoxen in deinem Heimnetzwerk nutzt, hattest du bisher keine Möglichkeit, die neuen Funktionen von FritzOS 7.50 auszuprobieren. Denn während zahlreiche andere FritzBoxen für DSL und Kabel das neue Betriebssystem in einer Beta-Version über das FritzLabor bekommen haben, blieben die FritzBox 5590 Fiber und FritzBox 5530 Fiber außen vor. Doch das ist nun Vergangenheit. Denn in dieser Woche hat AVM die beiden FritzBox-Modelle in das derzeitige FritzLabor aufgenommen und bringt die neuen Features so auf die Highspeed-FritzBoxen.

Das bietet die Beta-Version des FritzOS 7.50

Mit der Installation der FritzLabor-Version auf einer dieser FritzBoxen bekommst du erstmals die VPN-Nutzung über WireGuard. Auch Dynamisches Smart-Repeating soll in deinem Mesh-WLAN-Netzwerken für eine erhöhte Leistung sorgen. Nutzt du Smart-Home-Funktionen mit der FritzBox, kannst du weitere Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen erstellen. Doch Achtung: Das alles machst du auf eigene Verantwortung. Denn AVM bietet für das FritzLabor keinen Support und rät, das Update nicht auf sogenannten Produktiv-Systemen – also deinem alltäglichen Router für den Internetzugang – einzusetzen. Gleichzeitig ist nur so ein vernünftiger Test möglich. AVM freut sich nämlich, solltest du Fehler finden und diese melden. Dann kann AVM sie bis zum finalen Start von FritzOS 7.50 auf den beiden Modellen beseitigen.

Durch die Aufnahme der beiden Glasfaser-FritzBoxen in das FritzLabor ist auch klar, dass diese beiden Geräte FritzOS 7.50 auch regulär bekommen werden. Allerdings wäre es auch verwunderlich gewesen, wenn AVM diesen beiden Modellen das Update nicht gegönnt hätte, da es sich um vergleichsweise aktuelle Router handelt. Wann der reguläre Software-Start erfolgt, ist indes nicht bekannt.

Neben den beiden Glasfaser-Routern befinden sich aktuell folgende Modelle im FritzLabor und dürften damit für ein FritzOS 7.50-Update gesetzt sein: FritzBox 7490, FritzBox 7510, FritzBox 7590 AX, FritzBox 7530 AX, FritzBox 6591 Cable, FritzBox 6660 Cable, FritzBox 6590 Cable, FritzBox 6490 Cable, FritzBox 6890 LTE, FritzBox 6850 LTE, FritzBox 6850 5G, FritzBox 4060, FritzBox 4040 und die Fritzrepeater-Modelle 6000, 3000, 1200, 1200 AX.

Ende des Monats wird AVM auf dem Mobile World Congress einen Blick in die Zukunft werfen.