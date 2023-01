AVM FritzBox: Wifi 7 und 10 Gbit/s geplant

In etwas mehr als einem Monat findet in Barcelona wieder der Mobile World Congress statt. Diese Mobilfunk- und Breitbandmesse ist auch für AVM mittlerweile eine wichtige Messe, auf der man sich dem internationalen Fachpublikum präsentiert. Jetzt hat AVM auch seine deutschen Medienpartner zur Messe eingeladen und verrät dabei erste Pläne, wohin die Reise bei AVM gehen wird. Man wolle auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona „die volle Leistung und Konnektivität der FritzBox für alle Anschlüsse“ zeigen, heißt es in einer Mail an Journalisten. Dabei geht es um „Geschwindigkeiten bis zu 10 Gigabit/s – von Fiber bis 5G“. Weiter heißt es: „All das kombinieren wir mit dem kommenden Standard Wi-Fi 7 für neue Dimensionen bei Geschwindigkeit und Latenz.“

Fritzbox mit 10 Gbit/s schon verfügbar

Damit bestätigt AVM offiziell, dass man den neuen WLAN-Standard in die FritzBox bringen wird. Die Einführung eines 10 Gbit/s-Routers hingegen ist nicht neu – er ist sogar schon auf dem Markt. Denn die FritzBox 5590 Fiber, die AVM vor einem Jahr in Barcelona vorgestellt hat, kann diese zweistellige Gigabit-Datenrate aus dem Glasfaser-Netz ziehen, sofern ein Anbieter diese Datenrate überhaupt liefert. Bisher ist uns lediglich der Anbieter Greenfiber bekannt, der auch Privatkunden mit dieser Datenrate anschließt. Benötigen wird das aber sicher kein privater Nutzer. Unklar ist, ob man einen weiteren 10-Gbit/s-Router vorstellen will.

Die FritzBox 5590 unterstützt Wifi 6. Wenn AVM nun über die Einführung von Wifi 7 sprechen will, stellt sich auch die Frage, ob man Wifi 6E überspringen will. Die Einführung von Wifi 7 als WLAN-Standard wird für kommendes Jahr erwartet. Mit ihm sollen per WLAN bis zu 46 Gbit/s möglich sein. Der Vergleichswert bei Wifi 6: 9,6 Gbit/s. Beides sind allerdings reine Laborwerte. Bemerkenswert ist die geplante Kanalbandbreite bei Wifi 7. Während man bisher bei WLAN üblicherweise ein Kanalspektrum von 20, 40, 80 oder bestenfalls 160 MHz einsetzt, soll ein Wifi-7-Kanal bis zu 320 MHz Spektrum belegen können und mit einem 16×16 Multiuser-Mimo daherkommen.

Details zu Matter in der FritzBox auf dem MWC?

Neues verspricht AVM auch für das Smart Home mit der FritzBox. „Noch mehr Vielfalt und Komfort“, verspricht man. Möglicherweise will AVM weitere Details zur Integration von Matter bekanntgeben. Diese hatte man vergangenes Jahr durchblicken lassen und für dieses Jahr eine erste Labor-Firmware angekündigt.

inside digital wird vom Mobile World Congress in Barcelona berichten und dich so auch über die Neuigkeiten bei AVM informieren. Die Messe startet am 27. Februar.