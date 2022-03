FritzBox 5590 Fiber: Schnellste FritzBox aller Zeiten vorgestellt

Stolze 10 Gbit/s kann die neue FritzBox von AVM per Glasfaser aus dem Netz ziehen, heißt es von AVM. Die FritzBox 5590 Fiber sei damit die schnellste FritzBox, die AVM jemals auf den Markt gebracht hat. Denn bisher war die auch erst in diesem Jahr auf den Markt gekommene FritzBox 6690 Cable der schnellste Router des Berliner Unternehmens. Er kann bis zu 6 Gbit/s aus dem Kabelnetz liefern. Allerdings haben beide Boxen eines gemeinsam: Derzeit gibt es in Deutschland keine Anbieter, die diese Datenraten für Kunden zur Verfügung stellen.

Die Anschlüsse der FritzBox 5590 Fiber

Der Router ist der Nachfolger oder der große Bruder (je nach Sichtweise) der FritzBox 5530 Fiber und richtet sich an Nutzer eines Glasfaseranschlusses. Es ist nicht mehr notwendig, einen ONT als Netzabschluss zu betreiben, wenn du die neue FritzBox einsetzt. Denn das neue Glasfaser-Flaggschiff eignet sich dank SFP-Modul für alle gängigen Glasfaseranschlüsse europaweit. Dieses Modul gibt es für die Anschlussformen GPON, AON und XGS-PON. Wichtig aber: Du solltest dich, sofern du einen regionalen Anbieter nutzt, versichern, dass er den Austausch deines ONT durch ein anderes Gerät ermöglicht. Zwar ist der dazu im Rahmen der Routerfreiheit zwar eigentlich verpflichtet, doch in der Praxis definieren einige Anbieter den ONT als Netzabschluss und lassen keinen Austausch zu.

Die FritzBox 5590 Fiber verteilt das Internet per Wi-Fi 6 (4 x 4) und über einen 2,5-Gigabit-schnellen LAN-Anschluss im Heimnetz. Weiterhin gibt es vier Gigabit-LAN-Ports. Das WLAN-Modul unterstützt 4×4 MiMo mit bis zu 2.400 Mbit/s brutto auf Frequenzen um 5 GHz und bis zu 1.200 Mbit/s auf 2,4 GHz. Ein drittes WLAN-Modul – etwa zur besseren Anbindung eines Repeaters – fehlt. Die von AVM genannten Daten zeigen auch, dass die FritzBox offenbar kein 160-MHz-Spektrum unterstützt, sondern nur 80 MHz.

An Bord sind weiterhin eine DECT-Basisstation sowie die Möglichkeit, analoge Telefone anzuschließen. Einen ISDN-Port, auch als S0-Bus bekannt, gibt es nicht mehr. Zwei USB 3.0-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von Druckern oder NAS-Speichern. Der neue Glasfaser-Router mit eingebautem Modem soll im Frühjahr auf den Markt kommen. Preise hat AVM noch nicht genannt, sie sollen zum Marktstart veröffentlicht werden.