Aktuell ist – bis auf wenige Pilothaushalte – der schnellste Internetanschluss jener, der mit 1.000 Mbit/s die Daten zu dir nach Hause schickt. Dieser sogenannte Gigabit-Anschluss liefert heute schon mehr, als der Großteil aller Haushalte überhaupt benötigt. Dennoch kündigt die Telekom jetzt an, das Internet per Glasfaser noch schneller machen zu wollen. 2 Gbit/s – oder auch 2.000 Mbit/s – sollen es dann sein, die du bei der Telekom buchen kannst. Allein in Berlin will die Telekom bis Ende dieses Jahres 100.000 dieser Anschlüsse realisieren und erklärt die Hauptstadt zur Pilotstadt für diese neuen Anschlüsse. Der Upstream bei diesen Anschlüssen liegt bei 1.000 Mbit/s – deutlich mehr, als jeder Haushalt heutzutage benötigt.

2 Gbit/s für mehr als 100.000 Haushalte

Möglich wird das durch die Einführung einer neuen Glasfasertechnologie mit dem Namen XGS-PON. Sie ist eine Weiterentwicklung der Technik, die die Telekom bereits millionenfach beim Glasfaserausbau einsetzt. XGS-PON erfordert keine neuen Leitungen. Allerdings müssen einige technische Komponenten im Netz ausgetauscht bzw. von Anbeginn an anders gebaut werden. Deswegen kann die Telekom die 2 Gbit/s-Anschlüsse auch nicht „per Knopfdruck“ im kompletten Glasfaser-Ausbaugebiet anbieten.

Der Ausbau der Highspeed-Glasfaser-Anschlüsse soll in Berlin im ersten Schritt in Ortsteilen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg-Hohenschönhausen erfolgen. Offiziell spricht die Telekom noch von einem Testangebot, das in diesen Pilotgebieten erfolgt. In den nächsten Monaten sollen weitere Pilotgebiete in den Ortsteilen Köpenick, Pankow und Friedrichshain folgen.

Aktuell erreicht die Telekom in Berlin nach eigenen Angaben 500.000 Haushalte mit Glasfaser. Viele dieser Haushalte gelten allerdings als Homes Passed. Das heißt, die Glasfaser liegt erst vor, aber nicht im Gebäude. Bei einer Buchung müssen oft erst weitere Tiefbauarbeiten erfolgen.

Telekom-Glasfaser bei Alternativ-Anbietern buchen

Die Glasfaser-Leitungen der Telekom können auch über andere Provider gebucht werden, die eine entsprechende Vereinbarung mit der Telekom haben. Das sind beispielsweise Vodafone, o2 und 1&1. Die Buchung funktioniert auch, wenn die Glasfaserleitung noch nicht bis in die Wohnung verlegt wurde oder nur eine Vorvermarktung stattfindet.

Für das neue 2 Gbit/s-Angebot gibt es aber noch keine entsprechenden Angebote anderer Provider. Die Telekom veranschlagt für Magenta Zuhause 2.000 monatlich 139,95 Euro – eine Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze ist inklusive. Die Telekom hatte den neuen Tarif im Dezember gestartet, damals mit noch deutlich weniger Testhaushalten.

Jetzt weiterlesen DSL, Kabel & Co: So schnell muss dein Internetanschluss wirklich sein