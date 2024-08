Fortnite: Comeback auf dem iPhone – So kommst du dran

Nach jahrelangen Streitigkeiten zwischen Apple und Epic hat die EU mit dem Digital Markets Act (DMA) den Boden für ein Comeback von Fortnite auf den Smartphones von Apple bereitet. Der Digital Markets Act zwingt Tech-Riesen wie Apple, Google, Meta und Co. künftig ihre Plattformen zu öffnen. Und jetzt ist es bei Apple so weit. Du kannst jetzt wieder offiziell den Epic Game Store auf deinem iPhone installieren. Dort findest du dann aber nicht nur Fortnite, sondern auch Fall Guys und Rocket League Sideswipe. Weitere, auch exklusive Titel hat Epic schon angekündigt.

Epic Game Store: Alles, was du zum Spielemarktplatz wissen musst

So installierst du den Epic Game Store

Apple macht es Epic nicht gerade leicht, den eigenen Store auf iPhones zu installieren. Und es geht nicht überall auf der Welt. So ist es bislang nur in der Europäischen Union möglich, den Epic Game Store zu installieren. In den USA, dem Hauptmarkt für Apple ist es weiterhin nicht möglich. Epic verspricht aber, dass die Installation auch bald in Japan und Großbritannien möglich sein soll.

Neben den regionalen Einschränkungen gibt es die Mindestanforderung von iOS 17.6. Dazu kannst du nicht einfach in den App-Store und dort den Shop herunterladen wie eine herkömmliche App. Du musst laut Epic die folgenden Schritte ausführen:

Safari öffnen und zu epic.download surfen

Installieren klicken –> es erscheint eine Warnung, dass dein iPhone nicht für Marktplätze eingerichtet ist

Warnung mit einem Klick auf „OK“ schließen und zu den Einstellungen wechseln

dort erscheint der Hinweis „Epic Games als Marktplatz zulassen“

Hinweis anklicken und ganz unten bestätigen

Zurück zum Browser gehen

Drücke „installieren“

Bestätige im Pop-Up, dass du installieren willst

Wenn du nun den Marktplatz öffnest und das erste Spiel, beispielsweise Fortnite, zum Installieren auswählst, musst du ein letztes Mal ein Apple-Pop-Up bestätigen. Danach startet die Installation des ausgewählten Games.