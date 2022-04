Letzte Chance Netflix: Stephen Kings Horror-Meisterwerk solltest du jetzt noch streamen

Ein roter Ballon in der Hand eines Clowns mit verrückt glänzenden Augen. Diese Worte reichen aus, um das Bild eines bestimmten Films im Kopf hervorzurufen: „ES“. Der Horror-Clown aus Stephen Kings gleichnamigen Thriller bekam erstmals in den 90ern ein Filmgesicht. 2017 folgte eine weitere Verfilmung. Und genau dieses Horror-Meisterwerk ist jetzt bei Netflix zu sehen.

Stephen Kings Horror-Meisterwerk jetzt streamen

1990 wagte sich Tommy Lee Wallace erstmals an die Verfilmung von Stephen Kings Horror-Klassiker rund um einen Clown, besser bekannt als „ES“. 2017 folgte dann eine Neuverfilmung des argentinischen Regisseurs Andrés Muschietti mit Bill Skarsgård in der gruseligen Hauptrolle – und das in zwei Teilen. Vor allem für jene, die an moderne Effekte gewöhnt sind, ist die Neuverfilmung im Vergleich deutlich furchteinflößender als jene aus den 90ern. Hinzu kommt: Der Regisseur arbeitet nicht nur Horror-, sondern auch einige Coming-of-Age-Motive in den Horrorklassiker ein. Dass die Geschichte nach wie vor Anklang findet, zeigten auch die Einnahmen, die der Film im Kino erreichte: Weltweit spielte „ES“ von Muschietti über 700 Millionen Dollar ein.

Den ersten Teil von „ES“ gibt es derzeit bei Netflix – das aber nicht mehr lange. Der Streaming-Dienst sortiert Kings Klassiker schon bald aus, sodass du dich schnell entscheiden solltest. Konkret verschwindet der Horrorfilm nach dem 21. April von der Plattform. Danach ist der Gruselfilm bei keinem anderen Streaming-Dienst verfügbar; nur bei Amazon Prime Video kannst du ihn entweder leihen oder gleich kaufen.

Stephen Kings „ES“: Vor diesem Clown musst du dich fürchten

Wir schreiben das Jahr 1988 in Derry, einem Ort in Maine, USA. Das ist der Heimatort der Freunde Bill (Jaeden Lieberher), Richie (Finn), Eddie (Jack Dylan Grazer), Beverly (Sophia), Ben (Jeremy Ray Taylor), Stanley (Wyatt Oleff) und Mike (Chosen Jacobs). Eine Stadt, in der auf mysteriöse Weise immer wieder Menschen verschwinden – sowohl Erwachsene als auch Kinder. Unter den Opfern befindet sich auch Bills Bruder Georgie (Jackson Robert Scott). Doch wer steckt dahinter?

Während des Sommers 1988 erfahren die Kinder, dass ein Biest in Form des sadistischen Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) Jagd auf Menschen macht. Erkennbar ist der Clown an seinem fratzenhaften Lächeln, verrückten Augen und einem roten Luftballon. Sie schwören, den Clown zu vernichten und Rache an Georgies Tod zu nehmen.