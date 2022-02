Netflix Filmtipp: Letzte Chance auf einen der besten DC-Filme aller Zeiten

Der Joker, der ewige Erzfeind des Fledermausmannes Batman. In seine Rolle schlüpften schon viele – etwa Cesar Romero und Jack Nicholoson, Heath Ledger und Jared Leto. Das Aussehen des Jokers variierte dabei immer wieder – eines blieb jedoch beständig: das clownsartig geschminkte Gesicht mit dem fratzenhaften Lächeln. Im Film „Der Joker“ beleuchteten Regisseur Todd Philips erstmals ausführlich die Vergangenheit und Geschichte des psychopathischen Clowns. Und genau den kannst du jetzt nur noch für kurze Zeit sehen.

Der Joker: Deswegen solltest du dich sputen, den Film zu sehen

2019 grinste der Joker hämisch von den Kinoleinwänden des Landes auf seine Zuschauer herunter. Doch dass hinter der Fratze mit den roten Lippen eine gespaltene und tief gebrochene Persönlichkeit steckt, erkennt man erst, wenn die Maske fällt.

Inzwischen ist der Film „Der Joker“ bei Streaming-Diensten im Netz gelandet, wo du die Geschichte aus dem DC-Universum nach Lust und Laune sehen konntest. Doch jetzt ist Schluss damit. Nur noch bis zum 19. Februar um Mitternacht kannst du die Geschichte des Jokers bei Netflix sehen. Nach Ablauf der Frist verschwindet der Film von der Plattform. Derzeit ist er auch bei keinem anderen Streaming-Anbieter, wie etwa Amazon Prime Video, verfügbar.

So viele Details, wie nie zuvor: Das ist Arthur Fleck

Zwar drangen in den Batman-Filmen immer wieder Details zum Leben des Jokers durch. Doch erst im eigenständigen Film lernen Fans ihn kennen: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). Der eigentlich fröhliche Mann verbringt seine Zeit als Clown nicht nur im Krankenhaus, um Kinder aufzumuntern. Er unterstützt und lebt auch mit seiner Mutter Penny (Frances Conroy), die an Demenz erkrankt ist, in einer kleinen Wohnung in Gotham City.

Doch es kommt, wie es kommen muss: Arthur durchlebt viele Niederlagen, wird wegen seines Aussehens verspottet und gehänselt. Hinzukommt seine psychische Erkrankung, die den jungen Mann vor allem hilflos machen. Sein Hirn spielt ihm einen Streich nach dem anderen, seine Realität ist eine andere als die seiner Mitmenschen. Er verliert zusehends den Verstand und die Verwandlung in den wahnwitzigen Joker ist unaufhaltsam.

Für ihre Arbeit an der Verfilmung von „Der Joker“ gewannen sowohl Joaquin Phoenix als auch die Komponistin Hildur Guðnadóttir jeweils ein Oscar.