Filmtipp zum Wochenende: Die beste Komödie, doch wer lacht zuletzt?

„The Comedian: Wer zuletzt lacht“ erschien vor rund sechs Jahren, am 31. August 2017, in den deutschen Kinos. In der Drama-Komödie wimmelt es nur so von unterhaltsamen Beleidigungen. Manche von ihnen sind in Sprüchen untergebracht und einige von ihnen sind ganz subtil. Doch in dem Film ist nicht nur Robert De Niro in der Rolle eines Stand-Up-Komikers mit einem losen Mundwerk zu sehen, sondern auch viele andere weltbekannte Stars. Wir verraten dir alles Wichtige über unseren Filmtipp zum Wochenende.

Filmtipp zum Wochenende: Einfach nur beleidigen?

Jackie, gespielt von Robert De Niro, ist ein ehemaliger Star einer Sitcom, doch jetzt hat seine Karriere einen Tiefpunkt erreicht. Während eines Auftritts hat der Ex-Star einen Zuschauer regelrecht verprügelt. Das befördert ihn ins Gefängnis und zudem wird er noch zu Sozialstunden verdonnert. Diese muss er in einer Kirche ableisten. Dort trifft er auf die Liebe seines Lebens, die von Leslie Mann verkörpert wird. Trotz ihrer enormen Altersdifferenz scheint es zwischen den beiden zu funken.

Bereits beim ersten Date verschafft Jackie Harmony (Leslie Mann) einen Einblick in seine Welt. Seine Bühnenshow als Stand-Up-Komiker besteht überwiegend daraus, sein Publikum zu beleidigen, doch seine Geliebte sieht hinter all dem etwas ganz Besonderes. Dank Harmony gelingt es ihm nach einer Ewigkeit, sein Publikum wieder für sich zu gewinnen und es zum Lachen zu bringen. Zur Besetzung der Komödie gehören unter anderem Danny DeVito, Harvey Keitel, Veronica Ferres und viele mehr.

Hier ist der Trailer zu „The Comedian: Wer zuletzt lacht“:

Filmtipp: Hier kannst du den „The Comedian: Wer zuletzt lacht“ schauen

Der Film mit den weltberühmten Stars unter Regie von Taylor Hackford ist ganze zwei Stunden lang. Hackford dreht Filme wie „Ray“, „Parker“, „Im Auftrag des Teufels“ und weitere. Du kannst unseren Filmtipp zum Wochenende „The Comedian: Wer zuletzt lacht“ auf Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube und Google Play Filme & Serien streamen.