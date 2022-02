Ersatz für dein WLAN: So kommt WLAN 6 ins ganze Haus

Devolo hat bereits vor Jahren mit den devolo Magic Sets eine Lösung vorgestellt, wie du ein wirklich gutes WLAN-Netz in deiner Wohnung aufbauen kannst. Jetzt kommt ein neues Set auf den Markt, das sich auch für kleinere Wohnungen eignet. Ohne, dass du dein bisheriges WLAN-Modem austauschen musst, kannst du damit WLAN 6 in der ganzen Wohnung oder sogar im ganzen Haus bekommen. Dein altes WLAN kannst du damit sogar getost abschalten.

Das Prinzip des WLAN-Mesh-Systems von devolo: Du nutzt deine Stromleitung, um deine Daten durch die Wohnung von A nach B zu transportieren. Das spart dir das Verlegen von LAN-Kabeln und ist gleichzeitig stabiler als die meisten WLAN-Repeater. Dort, wo du die devolo Sender in die Wandsteckdosen steckst, generieren die Sender ein WLAN-Signal. Dabei ist das neueste Set, das jetzt auf den Markt kommt, komplett mit Wi-Fi 6 ausgestattet, sodass du deinem Heimnetzwerk auch noch ein Upgrade verpasst.

Das Wi-Fi-6-Set hat devolo schon im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt – damals leider mit einem reinen LAN-Adapter für den Router. Das heißt, der Adapter hat das Signal von deinem Modem oder Router übernommen und in die Stromleitung übertragen, aber kein WLAN-Signal generiert. Das hat er den anderen Adaptern in der Wohnung überlassen. Die Folge: Entweder ein Funkloch in der Nähe des Anschlusses oder aber ein WLAN des Modems, das sich nicht ins Mesh-Netzwerk integriert. Für WLAN 5 hatte devolo schon ein sogenanntes „WLAN-aus-Set“ im Angebot.

Anwendungsbeispiel für devolo Magic 2

Hast du in deiner Wohnung teilweise LAN-Kabel verlegt, kannst du die devolo Magic Adapter auch nutzen, um die Datenübertragung zwischen den WLAN-Hotspots per LAN statt per Stromleitung zu realisieren. Nur dort, wo du kein LAN-Kabel verlegt hast, greift devolo Mesh WLAN auf die Stromleitung zurück. Umkehrt kannst du aber auch dort, wo das Signal per Stromleitung ankommt und ein WLAN-Signal generiert wird, bis zu zwei Endgeräte direkt per Gigabit-LAN ausstatten. So kannst du dir binnen weniger Minuten und ohne das Verlegen neuer Kabel ein Heimnetzwerk aufbauen.

Neue Sets sind schon erhältlich

Das Starter Kit enthält zwei Adapter und ist für kleine und normale Wohnungen vollkommen ausreichend. Selbst Wohnungen mit zwei Etagen lassen sich mit den zwei WLAN-Sendern bequem versorgen. Es kostet 349,90 Euro und soll in den kommenden Tagen verfügbar sein. Das devolo Mesh WLAN 2 Wifi 6 Mesh Multiroom Kit bietet sich für die Abdeckung größerer Wohnflächen oder mehrere Etagen an. Der Preis: stolze 499,90 Euro. Bei dem Preis muss man aber auch bedenken, dass man drei WLAN-Access-Points bekommt – jeder einzelne also 166 Euro kostet. Gute Wi-Fi-6-Repeater anderer Hersteller können mehr kosten.

Die Geräte sind vollständig kompatibel zu Produkten der devolo Magic-Reihe und allen Routern – allerdings nicht zum devolo dLAN. Tipp: Wenn du lange in deiner Wohnung wohnst oder gar im Eigentum lebst, gibt es eine Alternative. Ist dein Anschluss oder zumindest ein LAN-Kabel in Nähe deines Strom-Sicherungskastens, kannst du dir auch ein Magic-Modul für die Hutschiene in deinem Sicherungskasten einbauen lassen. Dann erfolgt die Einspeisung an der zentralsten Stelle deines Stromnetzes. Wichtig: Das darf nur ein Elektriker machen. Die Adapter aus dem Starterkit kannst du dann als Acces-Points für WLAN in deiner Wohnung nutzen.

Das WLAN ist mit zahlreichen Features wie Access Point Steering, Fast Roaming, 2×2 MU-MIMO, Airtime Fairness und Beamforming ausgestattet. Das soll dir jederzeit ein bestmögliches Internetsignal und unterbrechungsfreies Surfen ermöglichen. Das WLAN sendet mit bis zu 1200 MBit/s brutto im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s brutto im 2,4 GHz-Bereich. Zum Einsatz kommt eine maximale Kanalbandbreite von 80 MHz. Der Stromverbrauch pro Adapter liegt nach Herstellerangaben im Mittel bei 8,2 Watt.

