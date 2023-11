E-Autos: Für zwei Marken ist schon wieder Schluss

Chinesische Hersteller von E-Autos gibt es einige. Und vielen davon wird nachgesagt, dass sie erhebliche Chancen hätten, in Zukunft eine entscheidende Rolle auf dem hiesigen Automobilmarkt zu spielen. BYD zum Beispiel. Oder auch Nio. Kürzlich kündigte Chery, der erfolgreichste Pkw-Exporteur aus China an, seine Marken Omoda, Jaecoo und Exlantix nach Deutschland bringen zu wollen. Ähnliche Ambitionen werden für kommendes Jahr auch Zeekr nachgesagt. Und dann wäre da noch GWM, einer der größten aufstrebenden Autohersteller aus China. Auch der tritt mit verschiedenen Marken auf. Etwa Great Wall selbst, aber auch Wey oder Ora spielen eine zentrale Rolle. Für zwei Marken ist aber kurz nach dem Start jetzt schon wieder Feierabend: Ora und Wey werden verschwinden.

Ora und Wey verschwinden als Marke – bleiben aber als Modellreihe erhalten

Die Überraschung war groß, als GWM vor rund einem Jahr mit dem elektrischen Kleinwagen Ora Funky Cat einen Angriff auf Fiat 500 und Opel Corsa wagte. Ein großer Wurf war das Elektroauto hierzulande aber bisher nicht. Zahlen untermauern diese These. Der elektrische Fiat 500 brachte es zwischen Januar und Oktober auf fast 18.000 Neuzulassungen. Der Opel Corsa auf rund 10.000. Beim Ora Funky Cat sind es hingegen nur 4.000 Neuzulassungen; möglicherweise auch wegen schlechter Presse infolge einer ADAC-Warnung vor einem gefährlichen Ladeanschluss, der inzwischen aber korrigiert wurde.

Noch schlechter lief es hierzulande für die Marke Wey. Der Wey Coffee 01 brachte es lediglich auf 14, der Wey Coffee 02 auf 30 Zulassungen. Wohl auch deswegen hat sich GWM entschieden, die Marken Ora und Wey in Europa vom Markt zu nehmen und sie unter der zentralen Dachmarke GWM nur noch als Modellnamen zu erhalten. Der Ora Funky Cat wird künftig unter dem Namen GWM Ora 03 vermarktet. Die Fließhecklimousine Ora Lightning Cat geht als GWM Ora 07 in den Verkauf. Die beiden Wey-Modelle Coffee 01 und Coffee 02 stehen in Zukunft unter den Namen GWM Wey 05 und GWM Wey 03 zur Verfügung.

Unter anderem der GWM Wey 03 (links) kommt nächstes Jahr nach Deutschland.

GWM bringt 2024 zwei neue Autos nach Europa

Die sogenannte One-GWM-Strategie zielt nach Angaben des Herstellers darauf ab, den europäischen Markteintritt zu optimieren und unter der Marke GWM zu zentrieren. Auf diese Weise möchte man in erster Linie die eigene Sichtbarkeit erhöhen. Wey und Ora sind neue Produktreihen, die Nummer stellt die Größe des Fahrzeugs dar. Als Zielgruppe seiner E-Autos hat der Hersteller nach eigenen Angaben eine „aufstrebende Mittelschicht“ ausgemacht, die nicht nur technikaffin, sondern auch qualitätsorientiert ist. Für 2024 ist in Europa die Einführung des Plug-in-Hybrid-Modells GWM Wey 03 und des GWM Ora 07 geplant. Mindestens ein weiteres Modell steht für 2025 in den Planungen.